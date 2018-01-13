Dizilere Güney Amerika’dan büyük ilgi

Türkiye'de "Dizi atv'de izlenir" sloganını her defasında yenileyip birinciliği bırakmayan atv, dizileri ile dünyanın her yerinde ilgi görüyor. Çekim kalitesi ve sanatsal değeri açısından da çıtayı yükselten dizilerin başında NTC Medya'nın yapımcılığını üstlendiği Aşk ve Mavi ile Kırgın Çiçekler geliyor. Diziler Türkiye'den sonra yurtdışı pazarında da oldukça ilgi gördü. Başrollerini Özgür Çevik, İpek Karapınar, Biran Damla Yılmaz, Gökçe Akyıldız, Hazar Motan, Naz Çağla Irmak ve Aleyna Solaker'in paylaştığı Kırgın Çiçekler, 5 yetimhane kızının hikâyesini anlatıyor. Satıldığı birçok ülkede reyting rekorları kıran dizi artık Şili, Uruguay, Peru, Arjantin ve Meksika'da da hayranlarıyla buluşacak. Mavi ve Ali'nin imkânsız aşkını konu alan, Emrah Erdoğan ve Burcu Kıratlı'nın başrollerini paylaştığı Aşk ve Mavi ise Meksika'da hayranlarıyla buluşacak.

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