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Dizilere Güney Amerika’dan büyük ilgi

Giriş Tarihi: 13.1.2018
Dizilere Güney Amerika’dan büyük ilgi

Türkiye'de "Dizi atv'de izlenir" sloganını her defasında yenileyip birinciliği bırakmayan atv, dizileri ile dünyanın her yerinde ilgi görüyor. Çekim kalitesi ve sanatsal değeri açısından da çıtayı yükselten dizilerin başında NTC Medya'nın yapımcılığını üstlendiği Aşk ve Mavi ile geliyor. Diziler Türkiye'den sonra yurtdışı pazarında da oldukça ilgi gördü. Başrollerini , , Biran Damla Yılmaz, Gökçe Akyıldız, Hazar Motan, Naz Çağla Irmak ve Aleyna Solaker'in paylaştığı Kırgın Çiçekler, 5 yetimhane kızının hikâyesini anlatıyor. Satıldığı birçok ülkede reyting rekorları kıran dizi artık Şili, Uruguay, Peru, Arjantin ve 'da da hayranlarıyla buluşacak. Mavi ve Ali'nin imkânsız aşkını konu alan, Emrah Erdoğan ve 'nın başrollerini paylaştığı Aşk ve Mavi ise Meksika'da hayranlarıyla buluşacak.

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Dizilere Güney Amerika’dan büyük ilgi
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