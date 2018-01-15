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bugün ne kadar oldu? - 15 Ocak Pazartesi fiyatları ne kadar? - İşte detaylar

fiyatlarında yaşanan hareketlilik nedeniyle '' ne kadar'' cevabı en çok merak edilen soruların başında geliyor. Hediyelik olarak verilebilen veya düğünlerde takılan çeyrek altın, vatandaşların daha çok ilgisini çekiyor. 15 Ocak Pazartesi 2018 altın fiyatları haftaya nasıl başladı? İşte gram, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...

Giriş Tarihi: 15.1.2018 12:29 Güncelleme Tarihi: 15.1.2018 12:29
Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? - 15 Ocak Pazartesi altın fiyatları ne kadar? - İşte detaylar

15 Ocak Pazartesi sabahından itibaren fiyatları yine vatandaşların en çok merak ettiği ve araştırdığı konulardan birisi oldu. Bu alana yatırım yapacak olan kişiler her gün bu başlık altından güncel olarak takip edebilirler. Özellikle düğünlerde hediye olarak takılan , en çok satın alınanların başında geliyor. Bu nedenle ''çeyrek altın ne kadar'' sorusunun cevabı araştırılıyor. 15 Ocak 2018 Pazartesi günü altın ne kadar oldu? İşte gram, cumhuriyet,yarım, tam, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...

BUGÜN ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gram Altın

Alış: 162,09

Satış: 162,15

Çeyrek Altın

Alış: 257,94

Satış: 263,78

Yarım Altın

Alış: 514,28

Satış: 527,56

Tam Altın

Alış: 1.035,00

Satış: 1.60,77

Cumhuriyet Altını

Alış: 1.067,00

Satış: 1.077,00

Ata Altın

Alış: 1.064,49

Satış: 1.090,46

14 Ayar Altın

Alış: 91,89

Satış: 91,96

18 Ayar Altın

Alış: 117,69

Satış: 117,77

22 Ayar Bilezik

Alış: 147,03

Satış: 147,14

piyasalar
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Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? - 15 Ocak Pazartesi altın fiyatları ne kadar? - İşte detaylar
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