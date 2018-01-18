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ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? (GÜNCEL)

Altın fiyatları bugün ne kadar? bugün ne kadar? sorularının cevabı hep olduğu gibi yine sabah.com.tr'de! Kapalıçarşı'daki durumu yakından itibaren vatandaşlar, 18 Ocak Perşembe sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarındaki son durumu özel olarak araştırmaya başladı. ''Çeyrek ne kadar'' ve " fiyatı ne kadar?" sorularının yanıtları ise en çok merak edilen konuların başında geliyor. Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ne kadar?

Giriş Tarihi: 18.1.2018 10:48 Güncelleme Tarihi: 18.1.2018 10:49
Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? (GÜNCEL)

18 Ocak 2018 Perşembe fiyatı ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan değişkenlik bireylerin de haftanın başından itibaren bu konuda merakının artmasına neden oluyor. Bu alana yatırım yapacak olanlar vatandaşlar 18 Ocak 2018 altın fiyatlarını yakından takip ediyor. ''Çeyrek altın ne kadar'' en çok merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki 18 Ocak Perşembe günü çeyrek , cumhuriyet altını fiyatı, yarım ve fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel altın fiyatlarına sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

jeopolitik riskler ve yükseliş eğilimindeki dolar kuruna bağlı olarak dün 163 lirayı test eden gram altın, bu seviyeden gelen kar satışlarının etkisiyle 162,5 liradan işlem görüyor.

AA finans analisti İslam Memiş; gram altının ise dün dolar/TL ve altının ndan aldığı destekle yükseldiğine işaret ederek, "Bu hafta için altının gram fiyatında 160-165 lira aralığını izlemeye devam edeceğiz. Dolar/TL ve altının ons fiyatı, aynı anda düşüşlerini sürdürürse altının gram fiyatı 158 liraya kadar gerileyebilir." ifadelerini kullandı.

18 OCAK ALTIN FİYATLARI

Gram Altın


Alış: 162,47

Satış: 162,52

Çeyrek Altın

Alış: 261,94

Satış: 267,87

Yarım Altın

Alış: 522,25

Satış: 535,74

Tam Altın

Alış: 1.051,05

Satış: 1.077,21

Cumhuriyet Altını

Alış: 1.086,00

Satış: 1.096,00

Ata Altın

Alış: 1.080,52

Satış: 1.107,52

14 Ayar Altın

Alış: 93,32

Satış: 93,39

18 Ayar Altın

Alış: 119,51

Satış: 119,60

22 Ayar Bilezik

Alış: 149,31

Satış: 149,42

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Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? (GÜNCEL)
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