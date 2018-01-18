Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? (GÜNCEL)

18 Ocak 2018 Perşembe çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan değişkenlik bireylerin de haftanın başından itibaren bu konuda merakının artmasına neden oluyor. Bu alana yatırım yapacak olanlar vatandaşlar 18 Ocak 2018 altın fiyatlarını yakından takip ediyor. ''Çeyrek altın ne kadar'' en çok merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki 18 Ocak Perşembe günü çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altını fiyatı, yarım ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel altın fiyatlarına sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

jeopolitik riskler ve yükseliş eğilimindeki dolar kuruna bağlı olarak dün 163 lirayı test eden gram altın, bu seviyeden gelen kar satışlarının etkisiyle 162,5 liradan işlem görüyor.

AA finans analisti İslam Memiş; gram altının ise dün dolar/TL ve altının ons fiyatından aldığı destekle yükseldiğine işaret ederek, "Bu hafta için altının gram fiyatında 160-165 lira aralığını izlemeye devam edeceğiz. Dolar/TL ve altının ons fiyatı, aynı anda düşüşlerini sürdürürse altının gram fiyatı 158 liraya kadar gerileyebilir." ifadelerini kullandı.

18 OCAK ALTIN FİYATLARI

Gram Altın



Alış: 162,47

Satış: 162,52

Çeyrek Altın

Alış: 261,94

Satış: 267,87

Yarım Altın

Alış: 522,25

Satış: 535,74

Tam Altın

Alış: 1.051,05

Satış: 1.077,21

Cumhuriyet Altını

Alış: 1.086,00

Satış: 1.096,00

Ata Altın

Alış: 1.080,52

Satış: 1.107,52

14 Ayar Altın

Alış: 93,32

Satış: 93,39

18 Ayar Altın

Alış: 119,51

Satış: 119,60

22 Ayar Bilezik

Alış: 149,31

Satış: 149,42