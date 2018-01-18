İlaç fiyatları euro kuruna göre yeniden ayarlanacak

Çolak, 2017'de sağlık, ilaç ve eczacılık alanında yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği basın toplantısında, 2017'deki terör saldırılarını lanetleyerek sözlerine başladı.

Başkentte bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, Sağlık Bakanlığının yürüttüğü farkındalık kampanyaları sayesinde antibiyotiklerin kutu bazında kullanım oranının 2016 yılına göre yüzde 13,2 azaldığına dikkati çeken Çolak, bunun da yeterli olmadığını, Birlik olarak Bakanlığın akılcı antibiyotik kullanımı kampanyasına her alanda destek vermeye devam edeceklerini aktardı.

Sağlığın sorumlu, vicdanlı ve hassas olmayı gerektirdiğini dile getiren Çolak, "Toplum sağlığı medyatiklikten önemlidir. Kimi bilim insanlarının, toplum sağlığını yakından ilgilendiren konularda bilimsellikten uzak açıklamalarda bulunduğunu görmekteyiz. Bu konuda Sağlık Bakanlığı ve RTÜK'ün daha önce de gündeme gelen ekran sertifikası ve akreditasyon kurulunu bir an evvel hayata geçirmesini talep ediyoruz" dedi.

"İSTİHDAM TEŞVİKLERİ SAĞLANMALI"

"6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Kanun"da yapılan değişiklikle belirli bir cironun üzerindeki eczanelerde ikinci eczacı çalıştırma zorunluluğu ve 2018'den itibaren eczacılık fakültelerinden mezun olacaklara 1 yıl süreyle yardımcı eczacı olarak staj yapma şartı getirildiğini anımsatan Çolak, istihdam teşviklerinin sağlanması gerektiğini belirtti.

"ECZANELER VE ŞEHİR HASTANELERİ ARASINA MESAFE KRİTERİ"

Şehir hastaneleri projesini olumlu bulduklarını ancak bazı tereddütleri olduğunu aktaran Çolak, "Vatandaşın sağlığa erişiminde sıkıntı yaratmasından ve hastane işletmeciliği noktasında sağlık hizmet sunumunun özelleşmesi sonucunun doğmasından endişeliyiz. Var olan hastaneler kapatılmamalı, hastanelerin işlevleri artırılmalı" ifadelerini kullandı.

Şehir içindeki hastaneler kapandığında o bölgede konumlanan eczacıların ağır ekonomik koşullarla karşı karşıya kalacağını savunan Çolak, "Şehir hastanelerinin karşısındaki arsalara eczane açma girişimleri olduğunda eczacılar arasındaki eşitsizlik derinleşecek. Önlemler alınmalı, eczanelerle şehir hastaneleri arasında mesafe kriteri getiren yasal düzenlemeler yapılmalı" diye konuştu.

"ARTIK ÇÖZÜM BULUNMALI"

TEB Başkanı Çolak, ilaç fiyatlarına ilişkin de "Şubat ayında pek çok ilaç kaleminde fiyatlar euro kuruna göre yeniden ayarlanacak" dedi.

Bazı ilaçların bulunamadığına yönelik şikayetlerin arttığını da ifade eden Çolak, "İlaç şirketleri ve dağıtım kanallarından kaynaklanan bu yokluk, hasta sağlığını tehlikeye atıyor. Bizler her sene benzer bir manzara ile karşılamak yerine, tüm tarafların bir masa etrafında oturup bu soruna artık bir çözüm bulmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.

"REÇETESİZ İLACA HAZIR DEĞİLİZ"

Çolak, "Sağlık sistemimiz, eczanelerimiz ve sağlık okuryazarlığı düşük olan toplumumuz reçetesiz ilaç kategorisinin genişletilmesine hazır değil. Diğer yandan reçetesiz ilaçların beraberinde ilaçta reklamı, ilaçta fiyat artışını ve ilacın eczane dışına çıkmasını getireceğinden endişe duymaktayız" değerlendirmesinde bulundu.

Bitkisel ürünler ve gıda takviyeleri sınıfındaki ürünlerin, eczacının inisiyatifine verilmesi gerektiğini vurgulayan Çolak, şunları kaydetti:

"Farmasötik formda satılan bu ürünlerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmasını hatalı buluyoruz. Bu yanlıştan bir an evvel dönülmesini, ruhsat yetkisinin Sağlık Bakanlığına devredilmesini ve söz konusu ürünlerin satışının eczanelerde yapılmasını talep ediyoruz. Veteriner ilaçla ilgili de aynı durum geçerli. Bunun yanı sıra veteriner ilaçlar da aynı şekilde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmaktadır. Adı üstünde, 'ilaç' olan bu ürünlerin ruhsat yetkisinin de yine Sağlık Bakanlığına devredilerek yıllardır sürdürülen bu yanlıştan dönülmesini ve satışının eczacı kontrolünde gerçekleştirilmesini istiyoruz"

İLAÇ TEMİNİNDE SIKINTI İDDİALARI

Konuşmasının ardından, bir gazetecinin, bazı ilaçların bulunamadığı yönündeki iddiaları sorması üzerine Çolak, şu yanıtı verdi:

"Şu anda kanser ilaçlarıyla ilgili ciddi bir sıkıntı yok ancak şubat ayının 15'inden sonra ilaç fiyatları zamlanacak. Bu arada bir kısım ilaçların piyasaya sürümünde biraz sıkıntı olabilir. Şu anda bizim söyleyeceğimiz özel bir sıkıntı yok. Bizim getirdiğimiz ilaçlarla ilgili de bir sıkıntı yok. Biz, onların hem düzenli olarak getirilmesini sağlıyoruz hem de stokluyoruz. Yani, kişiye özgü, ilk defa Türkiye'de kullanılacak ilaçlar hariç daha önceden kullanılmış olan ilaçları Sağlık Bakanlığının izniyle getiriyoruz. Şu anda bize müracaat eden ve 'Ben bu ilacı bulamadım' diyen bir arkadaşımız yok"