Karşılıksız çek ile ilgili flaş karar

Bankaların, karşılığı olmaması halinde ibraz edilen her bir çek yaprağı için ödemekle yükümlü olduğu miktarın sınırı 1,410 TL'den 1,600 TL'ye çıkarıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Merkez Bankası tebliğine göre, geçici madde ile düzenlenen ve yukarıda belirlenen tutarın geçerli olduğu 29 Ocak'tan önce bastırılan çeklerden ötürü muhatap bankanın, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için ödemekle yükümlü olduğu tutar da 815 TL'den 940 TL'ye yükseltildi.