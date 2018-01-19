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ile ilgili flaş karar

Bankaların karşılığı olmayan her bir çek yaprağı için ödemekle yükümlü olduğu tutar 1,600 TL'ye çıkarıldı.

Giriş Tarihi: 19.1.2018 16:10
Karşılıksız çek ile ilgili flaş karar

Bankaların, karşılığı olmaması halinde ibraz edilen her bir çek yaprağı için ödemekle yükümlü olduğu miktarın sınırı 1,410 TL'den 1,600 TL'ye çıkarıldı.

'nin bugünkü sayısında yayımlanan Merkez Bankası tebliğine göre, geçici madde ile düzenlenen ve yukarıda belirlenen tutarın geçerli olduğu 29 Ocak'tan önce bastırılan çeklerden ötürü muhatap bankanın, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için ödemekle yükümlü olduğu tutar da 815 TL'den 940 TL'ye yükseltildi.

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Karşılıksız çek ile ilgili flaş karar
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