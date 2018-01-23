Haberler Ekonomi Haberleri En güçlü olduğumuz dönemde Afrin’deyiz

En güçlü olduğumuz dönemde Afrin’deyiz Afrin operasyonunun ekonomide en güçlü olunan dönemde yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu harekâtın ekonomiye en küçük bir olumsuz yansıması olmayacaktır” dedi

Giriş Tarihi: 23.1.2018