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En güçlü olduğumuz dönemde Afrin’deyiz

Afrin operasyonunun ekonomide en güçlü olunan dönemde yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu harekâtın ekonomiye en küçük bir olumsuz yansıması olmayacaktır” dedi

Giriş Tarihi: 23.1.2018
En güçlü olduğumuz dönemde Afrin’deyiz
Cumhurbaşkanı , Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı'nın ekonomiye en küçük bir olumsuz yansımasının olmayacağını söyledi. Erdoğan, "Tarihi operasyonu başarıyla yürütürken bunun ekonomimize en küçük bir olumsuz yansıması olmayacaktır evelallah. Zira biz şu anda ekonomide güçlü olduğumuz bir dönemde bu adımı atmış bulunuyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonominin gücüne işaret ettiği konuşmasını rakamlar da açık bir biçimde ortaya koyuyor. Dünyanın en fazla büyüyen ülkesi olan Türkiye, bütçe açığının ve kamu borcunun milli gelire oranında da gıpta ile bakılan bir performans sergiliyor.

EKONOMİYİ İHMAL ETMEYİZ
Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Ankara Sanayi Odası 54. Yıl Ödülleri Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geniş bir cephede fiili mücadele yürütürken, ekonomiyi asla ihmal etmediklerini ve etmeyeceklerini kaydederek, "Ekonomideki hedeflerimize ulaşmak için gereken her türlü tedbiri alıyoruz, adımı atıyoruz" dedi.
Türkiye'nin güvenlik konusundaki hassasiyetleri için demokrasisinden taviz vermediği gibi ekonomisini de aynı titizlikle koruma iradesine sahip bir ülke olduğunun bilindiğine vurgu yapan Erdoğan, "İşadamlarımızın kazancının ülkemizin kazancı olduğunu bildiğimiz için bu konuda ileri geri konuşan hiç kimseye aldırmıyoruz. İçinde bulunduğumuz yıl sizlerden daha fazla gayret, yatırım, , ihracat, atılım bekliyorum. Bırakınız durmayı, yavaşlamaya dahi tahammülümüzün olmadığı bir dönemden geçiyoruz. Milletimiz, fedakârlık yapanları asla unutmaz" dedi.

YÜZ YOK Kİ ÖZÜR DİLESİNLER
"Kredi derecelendirme kuruluşlarının yaptıkları açıklamalara aldanmayın" çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar kendilerine göre siyasi kararlarla Türkiye'yi çökerteceklerini sanıyorlar. O denli aleyhte açıklama yaptılar. Büyüme yüzde 11.1, dünyada bir numara. Özür dilediler mi, yok. Bunlarda yüz yok ki özür dilesinler" diye konuştu.
Uluslararası ticarette milli paranın kullanılmaya başlandığının altını çizen Cumhurbaşkanı, "Savunma sanayinde bunun adımlarını attık atıyoruz. Ülke adı vermeyeceğim, yakın bir zamanda onu da duyacaksınız" dedi. Erdoğan ayrıca, istihdam seferberliğinin iki katına çıkmasıyla işsizliğin tek haneye ineceğini söyledi.



VİZYONUN SAHİBİ CUMHURBAŞKANI
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ankara'nın artık memur, tarım kimliğinden sıyrılarak sanayi kimliğine büründüğünü söyledi. Tüfenkci, "Yeni fabrikalar, sanayi bölgeleri, işletmeleriyle Ankara hizmet, değer ve sanayi üretiyor" dedi. Başkanı da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sorun ve sıkıntılarında yanlarında olduğunu ifade ederek, "Geçen yıl üç büyük proje yaşama geçti. 1.5 milyon istihdam yaratıldı, reel sektöre kredi desteği sağlandı ve yerli otomobil için çalışmalar başladı. Bu vizyonun sahibi Cumhurbaşkanımızdır" diye konuştu. ASO Başkanı ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yenilikçi bakış açısının iş dünyasının yolunu açtığını vurguladı.


Konuşmaların ardından ASO'nun 54. kuruluş yılında 54 ödül sahiplerine verildi. Törene eski bakan da katıldı.
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En güçlü olduğumuz dönemde Afrin’deyiz
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