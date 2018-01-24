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Türkiye’den ’a tren hattı yapılacak

BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2018
Türkiye’den İran’a tren hattı yapılacak
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın Bakü-Tiflis- Kars ile Londra'dan Pekin'e kadar kesintisiz bir ağ ile Türkiye'nin bölgenin lojistik merkezine dönüşmesi için attığı adımın ardından önemli bir adım da Türkiye'nin güney sınırlarında atılacak. Hükümet, Kars-Iğdır-Nahcivan hattını tamamlayıp 'a bağlayarak hattı güneye Hürmüz Boğazı'na indirmek için çalışmalara başlandı. Ayrıca 'la da görüşmeler başlatıldı.

HİCAZ YENİDEN CANLANACAK
Irak'taki hat Ürdün üzerinden 'a indirilecek ve Hicaz Demiryolu tekrar canlandırılacak. Böylece Çin'den veya Kazakistan'dan gelen bir yük Kars üzerinden Suudi Arabistan ve 'ya kadar tren hatları ile ulaştırılabilecek. Sudan ile de temasların sürdüğünü anlatan Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, "Amaç oradan Suudi Arabistan, Mısır üzerinden hattın Sudan'a ve oradan da Güney Afrika'ya kadar kesintisiz hale gelmesi. Bunu sadece Hicaz ile düşünmek doğru değil. Türkiye'nin Asya ile Avrupa'yı bağlayan demiryolu ağını Afrika'ya bağlamak diye söylersek daha doğru olur. Muhatap ülkelerin de bu konuda ilgileri çok üst seviyede" dedi.
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Türkiye’den İran’a tren hattı yapılacak
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