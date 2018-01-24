Türkiye’den İran’a tren hattı yapılacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın Bakü-Tiflis- Kars ile Londra'dan Pekin'e kadar kesintisiz bir ağ ile Türkiye'nin bölgenin lojistik merkezine dönüşmesi için attığı adımın ardından önemli bir adım da Türkiye'nin güney sınırlarında atılacak. Hükümet, Kars-Iğdır-Nahcivan hattını tamamlayıp İran
'a bağlayarak hattı güneye Hürmüz Boğazı'na indirmek için çalışmalara başlandı. Ayrıca Irak
'la da görüşmeler başlatıldı. HİCAZ YENİDEN CANLANACAK
Irak'taki hat Ürdün üzerinden Suudi Arabistan
'a indirilecek ve Hicaz Demiryolu tekrar canlandırılacak. Böylece Çin'den veya Kazakistan'dan gelen bir yük Kars üzerinden Suudi Arabistan ve Güney Afrika
'ya kadar tren hatları ile ulaştırılabilecek. Sudan ile de temasların sürdüğünü anlatan Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, "Amaç oradan Suudi Arabistan, Mısır üzerinden hattın Sudan'a ve oradan da Güney Afrika'ya kadar kesintisiz hale gelmesi. Bunu sadece Hicaz ile düşünmek doğru değil. Türkiye'nin Asya ile Avrupa'yı bağlayan demiryolu ağını Afrika'ya bağlamak diye söylersek daha doğru olur. Muhatap ülkelerin de bu konuda ilgileri çok üst seviyede" dedi.