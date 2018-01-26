Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Borsa İstanbul'dan 4 günde dördüncü rekor!

'dan 4 günde dördüncü !

(BİST) 100 endeksi, 120.452,4 puanı görerek bir daha kırdı. Böylece Borsa İstanbul 4 günde dördüncü rekorunu kırmış oldu

Giriş Tarihi: 26.1.2018 17:08
Borsa İstanbul'dan 4 günde dördüncü rekor!

Dün 120.320 puanla tüm zamanların gün içi unu gören BİST 100, seans sonuna doğru gelen satışlarla günü ekside kapatmıştı.

Bugün yeniden yönünü yukarı çeviren endeks, ilk yarıyı yüzde 1,20 yükselişle 120.029 puandan tamamladı. Günün ikinci yarısında alımların devam etmesiyle BİST 100 endeksi tarihi zirveyi 120.452,4 seviyesine taşıdı. Endeks saat 14:52'de yüzde 1,26 yükselişle 120.090 seviyesinde yer aldı. Aynı dakikalarda dolar/TL kuru 3.7480'de yer aldı.

Endeks, düşük seyreden dolar ile artan global risk iştahından ve Afrin operasyonunun çok fazla negatif fiyatlanmamasından destek buluyor.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Borsa İstanbul'dan 4 günde dördüncü rekor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN