Borsa İstanbul'dan 4 günde dördüncü rekor!

Dün 120.320 puanla tüm zamanların gün içi rekorunu gören BİST 100, seans sonuna doğru gelen satışlarla günü ekside kapatmıştı.

Bugün yeniden yönünü yukarı çeviren endeks, ilk yarıyı yüzde 1,20 yükselişle 120.029 puandan tamamladı. Günün ikinci yarısında alımların devam etmesiyle BİST 100 endeksi tarihi zirveyi 120.452,4 seviyesine taşıdı. Endeks saat 14:52'de yüzde 1,26 yükselişle 120.090 seviyesinde yer aldı. Aynı dakikalarda dolar/TL kuru 3.7480'de yer aldı.

Endeks, düşük seyreden dolar ile artan global risk iştahından ve Afrin operasyonunun çok fazla negatif fiyatlanmamasından destek buluyor.