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Bu kez sahte banka sitesi kurarak dolandırdılar!

Bankalar, güvenlik önlemlerini ne kadar artırsa da dolandırıcılar yeni yöntemler bulmakta gecikmiyor. Dün Facebook üzerinde iki özel bankaya ait sayfa görüntüsü oluşturularak, siteye tıklayan kişiler tuzağa düşürüldü. Saatler içinde aynı sayfa, farklı iki bankaya aitmiş gibi kurgulandı. Avukat uyardı: “Reklamın cazibesine kapılarak bilgilerinizi kaptırmayın.”

Giriş Tarihi: 1.2.2018 13:03 Güncelleme Tarihi: 1.2.2018 13:05
Bu kez sahte banka sitesi kurarak dolandırdılar!

Milyonlarca banka müşterisi, dolandırıcıların sosyal medya sitelerinde kurdukları tuzağa düşüyor. Dün gece Facebook'a girenler ilginç bir durum ile karşılaştı. Dolandırıcılar, özel bir bankaya ait sayfa görüntüsü oluşturdu. Tüketicileri, çeşitli vaatler sunarak, oluşturdukları linke yönlendiren dolandırıcılar böylece siteye giriş yapan kişilerin hesap bilgilerini ele geçirdi.

Bir süre sonra ise, bu kez aynı kişilerin başka bir bankaya ait sayfa oluşturdukları anlaşıldı. 'bireyselbankacılık.com' isimli bir site oluşturan dolandırıcılar, hemen her detayı ile özel bir bankaya aitmiş izlenimi oluşturdu. Bu siteye giriş yapan kişiler, bilgilerini paylaştıkları anda hesap bilgilerini dolandırıcılara kaptırmış oldu.

REKLÂMIN CAZİBESİNE KAPILMAYIN

"Reklam yönlendirmesiyle bankaya ait olmayan yerlere şifre girişi yapılmamalı" diyen Ankara Barosu'na üye avukat "Müşteriler bankanın resmi sayfasının yönlendirdiği sayfalardan giriş yapmak ve kendi güvenliklerini belli ölçüde düşünmek zorunda. Ancak, reklâmın cazibesi ve yönlendirilen sayfanın gerçek sayfa ile birebir aynı olması bunun görmezden gelinmesine neden olabiliyor.

Hürriyet'in haberine göre; böyle bir oltalama yöntemi ile müşterilerin kullanıcı kodu ya da vatandaşlık numarası ele geçirilebilir. Ama bankacılık işleminde en önemli güvenlik katmanı şifresidir. Bu şifre her girişte farklı olduğundan ciddi koruma sağlar. Fakat mobil uygulamalar bazı durumlarda SMS'siz giriş sağlayabiliyor. Öte yandan müşterinin bu bilgileri ele geçirilerek daha ileri aşamada SİM kartı da kopyalanabilirse işte o zaman SMS de temin edilebileceğinden hesaplar boşaltılabilir. Bankalar bu uygulamalarıyla hackerları büyük oranda engellemiş olurlar. Ancak buna dikkat etmeyen vatandaşlar zarara uğrayabilir" dedi.

BANKALAR DA SORUMLU TUTULABİLİR AMA…

Av. Demir açıklamasının devamında "Dolandırıcılığın gerçekleşmesi halinde bankaların sorumlu tutulabildiği haller oluyor. Ancak burada önemli olan dolandırıcılara kişisel verilerimizi kaptırmamak ve mağdur olmamak için çok cazip görünse bile bu tür yönlendirmelere itibar etmemektir" şeklinde konuştu.

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Bu kez sahte banka sitesi kurarak dolandırdılar!
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