Turkcell BİP ile para gönderme devri başladı

Artık BiP'ten mesaj gönderir gibi para göndermek mümkün hale geldi. BiP para transferiyle artık banka hesap bilgilerine gerek duymadan, sadece telefon numarasını bilerek para yollamak mümkün olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, yeni özellikleriyle BiP'in her geçen gün daha da geliştiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"BiP'ten görüntülü görüşme, anlık karşılıklı takip ve BasKonuş gibi özellikleri birçok küresel mesajlaşma uygulamasından önce hayata geçirdik. Şu an BiP'in 6 kişiye kadar video konferans yapılabilen inovatif bir özelliği de bulunuyor. Yepyeni özelliğimiz para transferiyle yine bir ilke imza atmış olduk. Artık BiP'le mesaj gönderir gibi para gönderilebiliyor. Türk mühendislerinin geliştirdiği BiP küresel marka olma yolunda hızla ilerliyor. Yakın zaman içerisinde ikinci telefon numarası tanımlama, ev veya iş telefonu ile faks numarasını ekleme gibi yeni özellikler de BiP'te aktif hale gelecek. Eklenecek bu yeni özellikleriyle BiP dünyanın ilgisini çekmeye devam edecek."

Verilen bilgiye göre, para transferi yapabilmek için, mesaj penceresinden TL ikonuna tıklayıp kredi kartını ya da Paycell kartı tanımlayıp, kart seçimi yapıldıktan sonra, gönderilecek tutarı belirleyip, para transfer edilebiliyor. Alıcı olup,Paycell kartı bulunmayanlar, gelen para transfer bilgilendirmesi altındaki butona tıklayarak sanal kartını oluşturabiliyor.

Sanal Kart sahipleri, paralarını harcayabilmek için Paycell uygulamasını indirip kart bilgilerine ulaşarak kartlarını VISA altyapısı desteği olan tüm internet alışverişlerinde anında kullanabiliyor.

Fiziksel Paycell kart sahipleri anında paralarını yurtiçi ya da yurt dışında tüm internet ve mağaza içi alışverişlerinde harcayabilirken, fiziksel Paycell kartlar Turkcell İletişim Merkezleri'nden satın alınabiliyor. BiP ile günlük 350, ayda 750 liraya kadar para transferi gerçekleştirilebiliyor ancak Paycell kartlarındaki tutarlar nakit olarak çekilemiyor.