Şenpiliç’ten Osmaniye’ye 400 milyonluk dev yatırım

Piliç üreticisi Şenpiliç, Osmaniye
'nin Kadirli ilçesinde 400 milyon TL'lik yatırımla kuracağı entegre tesisin temelini Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci
'nin katılımıyla attı. Ekonominin büyümeye devam etmesi için yatırımın şart olduğunu vurgulayan Şenpiliç Onursal Başkanı Haşim Gürdamar, "Kadirli'ye yılda 250 bin ton et üretecek tesis kuruyoruz. Şirketimizin 40'ıncı yılında 400 milyon TL'lik yatırımla kuracağımız yeni tesisimizi, ekonomimize ve halkımıza kazandırmaktan büyük gurur duyuyoruz" diye konuştu. Tesisin 250 kilometre yarıçaplı bir alanda ekosistem yaratacağının da altını çizen Gürdamar, çevredeki 840 çiftlikle anlaşma yapılacağını ve 3 bin 500 kişiye istihdam sağlanacağını söyledi. TÜRKİYE'NİN AKTİFİ
Bu tesislerin belirli bir şahsa ait olmadığını, Türkiye'nin aktifindeki varlıklar olduğunu söyleyen Bakan Nihat Zeybekci, "Türkiye dünyada en hızlı büyüyen ve ihracatını artıran ülke olmaya devam ediyor. Bu yatırım faaliyetleri her biri Afrin'deki koşturan askerlerin mücadelesiyle aynıdır" diye konuştu. HAMMADDE VE İHRACAT AVANTAJI VAR
Kadirli'nin
hem hammadde hem de ihracat açısından büyük avantajlar sağladığını vurgulayan Haşim Gürdamar, "Bu bölgede tahıl ambarları bulunuyor. Üretim büyüdükçe küçük rakamlar büyük değer kazanıyor. Yıllık 440 bin ton mısır kullanıyoruz. Bölgeden Suriye'ye canlı tavuk ihracatı oluyor" dedi.