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Amerikan ları birer birer `i yasaklıyor

JPMorgan Chase & Co., Bank of . ve ., larına ait kredi kartlarından ve diğer kripto paraların satın alınmasını yasakladı.

Giriş Tarihi: 5.2.2018 07:26 Güncelleme Tarihi: 5.2.2018 07:41
Amerikan bankaları birer birer Bitcoin`i yasaklıyor

'nin kripto para piyasası işlemlerini gerçek kişilerin hesapları ile sınırlandırmasının ardından sanal dünyanın en gözde ödeme şekline bir darbe de 'den geldi.

ABD'nin en büyük finans kuruluşlarından JPMorgan Chase & Co., Bank of . ve ., larına ait kredi kartlarından ve diğer kripto paraların satın alınmasını yasakladı. JPMorgan sözcüsü Mary Jane Rogers, transferler sırasında oluşabilecek risk nedeniyle bu kararı aldıklarını söyledi.

Bank of America'dan yapılan açıklamada ise kripto transferlerinin cuma günü durdurulduğu, uygulamanın tüm bireysel ve kurumsal kredi kartlarını kapsadığı ancak ATM kartlarının durumdan etkilenmeyeceği duyuruldu.

Citigroup sözcüsü Jennifer Bombardier ise piyasadaki gelişmelere bağlı olarak politikalarını gözden geçirmeye devam edeceklerini söyledi.

18 Aralık'tan bu yana değerinin yarıdan fazlasını kaybetti ve kasımdan bu yana ilk kez 8 bin dolar altına geriledi. Bu hızlı düşüşte giderek artan hükümet sınırlamaları, manipülasyon korkusu ve Facebook'un kripto para reklamlarını yasaklayacağını açıklaması etkili oldu.

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Amerikan bankaları birer birer Bitcoin`i yasaklıyor
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