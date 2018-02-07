Nitelikli istihdam için 10 bin liralık kupon modeli!

Hükümet, nitelikli istihdam
için yeni bir modele geçiyor. Özellikle eleman bulmakta güçlük çekilen, nitelikli işgücü gerektiren bilişim gibi sektörlerde gençlerin kendilerine uygun zaman ve koşullarda eğitim almaları sağlanacak. Bu model kapsamında 10 bin liralık kuponlar hazırlanacak. Bu tutar içinden hem firmaya hem de eğitime katılan gençlere cep harçlığı verilecek. Kupon yöntemi İstanbul'da pilot olarak uygulanmaya başlandı. Gençlerin akredite edilmiş mesleki eğitim sağlayıcılarından eğitim almaları sağlanacak. Bu eğitimlerin ücretlerini İŞKUR
ödeyecek. Eğitimi alan gençlerin hemen istihdama katılımını sağlamak için eğitim kurumlarından belirli seviyede istihdam garantisi taahhüdü alınacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da İŞKUR'un bugüne kadar 1 milyon 27 bin kişiyi işe yerleştirdiğini hatırlatarak, "Yeni formatla biz sadece koordinasyonu gerçekleştireceğiz. Eğitimlerin içeriğini işverenler hazırlayacak. Gençler ihtiyaç duyduğu alanda, kendi belirledikleri yerde eğitim alacak. 10 bin liraya kadar ulaşan kupon sistemiyle bize başvuracak" dedi.