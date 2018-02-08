Akbank’tan teknolojiye 100 milyon $’ık yatırım

Bu yıl dünyada ve Türkiye'de dijitalleşme trendinin hızlanarak devam edeceğini öngördüklerini belirten Akbank Direkt
Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tolga Ulutaş, 2020'de dünyada mobil internet kullanan kişi sayısının 3 milyara ulaşması beklendiğini söyledi. Teknolojiyi yakından takip ederek, ürün ve hizmetlerimize hızlıca adapte etmeye çalışmayı hedeflediklerini belirten Ulutaş, "Her yıl 100 milyon doların üzerinde teknoloji yatırımı yapıyoruz. Bu hedefler doğrultusunda konusunda uzman global danışmanlarla çalışarak bankamız bünyesinde inovasyon merkezimiz Akbank LAB'ı kurduk" diye konuştu. Akbank LAB ile amaçlarının bütün dünyada, sektör bağımsız oluşturulan teknoloji ve yaklaşımları takip ederek hizmet edecek servisler yaratmak olduğunu belirten Ulutaş, "Akbank LAB tarafından yapılan etkinlikler ve araştırmalarımız büyük önem taşıyor. Değerli fikirleri doğru fintech'lerle iş birliği için değerlendiriyor, ürün ve uygulamalarımızı, hız ve performans bazında bir üst seviyeye taşıyoruz. Akbank LAB'de Ripple işbirliği ile pilot çalışması başarıyla gerçekleşen, Blockchain teknolojisi ile yurtdışı para transferi projesinin yanı sıra, yapay zeka, makine öğrenimi, robotik süreç otomasyonu, dijital ödemeler, finansal danışmanlık gibi alanlarda çok sayıda proje yürütüyoruz" diye konuştu. MOBİLİN PAYI YÜZDE 59
Yapılan müşteri araştırmalarına göre Eylül 2017'de Türkiye'de akıllı telefon penetrasyonun yüzde 78, mobil internet sahipliği yüzde 59 olduğunu vurgulayan Ulutaş, mobile önem verdiklerini söyledi. Tüketicilerin parasını doğru yerde değerlendirmeye ihtiyacı olduğunun altını çizen Ulutaş, "Bu ihtiyaçları, tasarım odaklı servisler ve bunların arkasında akıllı analitik modeller ile kusursuz bir deneyim yaşatarak karşılamayı hedefliyoruz. Akbank Direkt üzerinden yenilikçi ürün ve hizmetlerimizi tasarlarken, bankacılık servisleri ve bireyin ihtiyaçlarını farklı süreçler olmaktan çıkarıp, entegre tek bir süreç haline getirmeye çalışıyoruz" dedi. 1 YILDA 1 MİLYON MÜŞTERİ Son
bir yılda Akbank Direkt Mobil kullanan müşteri adedine 1 milyondan fazla müşteri eklediklerini belirten Ulutaş, şöyle konuştu: "Bu yıl da, dijital müşteri adedimizi arttırırken, hem yenilikçi, hem de müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran finansal inovasyonları müşterilerimizin hizmetine sunmak üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bankacılık, zaman ve mekandan bağımsız yapılan bir işe dönüştü. Dijitalleşme trendiyle birlikte mobil kanalların kullanım oranları günden güne artıyor. Bankamızdaki işlemlerin yüzde 96'sı direkt kanallar üzerinden yapılıyor. Örneğin, Akbank Direkt Kredi, 2015'in aralık ayında hayatımıza girdiği günden bu yana en çok tercih edilen dijital bankacılık ürünlerinden biri oldu ve bugün ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen 3 müşterimizden 2'si dijital kanalları tercih ediyor."