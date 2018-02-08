Bakan Albayrak: Yatırımların rahatça yapılabilmesi için tüm adımları attık

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları;

Göreve geldiğimiz ilk günden yana çok ciddi anlamda üzerinde durduğumuz konular var.

TÜM ADIMLARI ATTIK

Enerji piyasasının sağlamlığı o ülkenin ekonomi gücünü gösterir Enerji piyasalarının liberizasyonu ile ilgili olarak tüm düzenlemeleri hayata geçirdik Bu kapsamda özel sektörün yatırımlarını rahatça yapabilmesi için tüm adımları attık

ÇALIŞMALARIMIZI HIZLANDIRDIK

Milli enerji ve maden politikasının en önemli sac ayaklarından biri de öngörülebilir piyasalardır, çalışmalarımızı ciddi anlamda hızlandırdık

İLK 10'A GİRMEK HEDEFİMİZ

16 Nisan referandumu ile siyasi istikrarı sağlama bakımından önemli bir adım attı Türkiye. Dünyada ilk 10 ekonomiye girmek için tüm enstrümanlara sahibiz. Türkiye jeopolitik anlamda da taşıdığı önemle bu hedefe çok uzak değil

Ülkemiz yüzde 11 büyüme ile dünya lideri oldu, büyümemiz hızını kesmeden devam edecektir

Bakan Albayrak, Enerjisa halka arz töreninde konuştu

YABANCI YATIRIMIN GÖZDE ÜLKESİ TÜRKİYE

Bugün yapılan yatırımların yüzde 75'inden fazlası tamamen özel sektör eli ile yapılıyor. Yabancı sermaye girişi de yıldan yıla artmaya devam ediyor. Türkiye son 15 yılda 180 milyar dolardan fazla doğrudan yabancı yatırımı kendine çekti

BURADA İŞ YAPAN HERKES TÜRK FİRMASIDIR

Ülkemiz son zamanlardaki uğradığı saldırılara rağmen yerli ve yatırımcı yatırımcılarına bunu yansıtmadı. Burada iş yapan herkes Türk firmasıdır. Yatırımcıların bu tavrı Türkiye'nin güçlü ekonomi ve enerji vizyonuna duyduğu güvenin göstergesidir

YATIRIMLAR YABANCILARIN TÜRKİYE'YE GÖSTERDİĞİ İLGİNİN EN GÜZEL ÖRNEKLERİ

Bugün sadece elektrik dağıtım sektöründe 12 lisanslı şirketin önemli kısmında yabancıların sahip olduğu doğrudan veya dolaylı yatırım miktarıyla 10 milyar Türk lirasının üzerinde bir rakamdan bahsediyoruz

21 dağıtım bölgesine ayrılarak özelleştirilen elektrik dağıtım ayağında Alman, Japon, Çek vb. dünyadaki birçok ülke firmalarının Türkiye'de yatırımcı olduğunu görüyoruz

Doğalgaz sektöründe ise Avrupa'dan Amerika'ya Ortadoğu'dan Asya'ya kadar doğalgaz piyasasının çeşitli alanlarında 52 yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişi piyasalarımızda faaliyet gösteriyor

Akaryakıt sektöründe dünyanın en büyük şirketlerinden dördü uzun yıllardır ülkemizde faaliyetlerine başarılı bir şekilde devam ediyor. Sektördeki yabancı menşeili şirketlerin oranı yüzde 50'lere yaklaşmış durumda

Rafinaj sektöründe ise yakın zamanda SOCAR'ın Star Rafinesi'nin de faaliyete geçmesi ile dev yatırım hayata geçmiş olacak. Bu yatırım yabancıların Türkiye'ye gösterdiği ilginin en güzel örneklerinden birisi

TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPAN KAYBETMEDİ

Türkiye'de yatırım yapan herkes, Türk firmasıdır, başımızın tacıdır. Türkiye'ye yatırım yapan hiçbir zaman kaybetmedi. Türkiye her zaman güvenilir bir liman olmaya devam edecek.

Elektrik sektöründeki ortaya koyduğumuz müşteri memnuniyetinde her zaman bunu sunduk. Şirketimizin saygınlığı da bu kadar olacaktır. Enerjisa'nın da bu hareketi çok önemli bir örnek.

Müşteri, yatırımcı ve biz de kazanıyoruz. Hakikaten esas amaçlanması gereken nokta da bu olmalıdır. Bu durum ortaya koyduğumuz politikaların da ne kadar doğru olduğunu ortaya koymuştur.



Geçtiğimiz iki yıla baktığımızda müşteri memnuniyeti çok ciddi anlamda artıyor. 2019 gibi halka arzlar, kurumsallaşma yanında Avrupa Mükemmeliyetlik Kalite Ödülü'nü de alacağımızı ümit ediyorum.





ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Vatandaşlarımızın en kaliteli hizmeti alabilmesi için kamu olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Almanya'da da hükümet kurma çalışmaları nihayete erdi. İnşallah Türkiye-Almanya ilişkileri eskisine göre çok güçlü bir resmi işbirliği ortaya koyacak adımlar ortaya koyacak.

Bu halka arz vesilesi ile her bir profesyonelimizi, yöneticimizi tek tek tebrik ediyorum. Ve özellikle böyle başarılı bir halka arz süreci sonrası duyulan güvenin sembolü olduğu için bu gong töreninin hayırlı olmasını temenni ediyorum