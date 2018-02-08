Enerjide tarihi adım

Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında Türkiye'nin doğalgaz arz güvenliğini garanti almak isteyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, ikinci tarihi adımı attı. Türkiye'nin ikinci FSRU'su (yüzer sıvılaştırılmış doğalgaz depolama ve gazlaştırma terminali) Hatay'da devreye alındı.

263 BİN METREKÜP

Dünyanın en büyük LNG depolama kapasitesine sahip gemi 263 bin metreküp sıvılaştırılmış doğalgaz depolayacak. Adana ve Hatay'ın 35 günlük gaz ihtiyacı buradan karşılanabilecek. Açılışta konuşan Enerji Bakanı Albayrak, geçen yıl İzmir Aliağa'da Türkiye'nin ilk FSRU terminalini hizmete aldıklarını belirterek, "Bugün de her platformda büyük bir gururla müjdesini verdiğimiz Türkiye'nin ikinci FSRU terminalini Hatay Dörtyol'da devreye alıyoruz. BOTAŞ Dörtyol FSRU terminalini 1 yıl gibi oldukça kısa bir sürede devreye alarak 2018'e de yeni bir rekorla girdik. Sadece devreye alma süresi ile değil, kapasitesi itibarıyla da rekor büyüklükte bir tesisi milletimizin hizmetine sunuyoruz" dedi. 263 bin metreküp LNG depolama kapasitesi ile dünyanın en büyük depolama kapasitesine sahip FSRU tesisinin arz güvenliği açısından kritik bir rol üstleneceğini anlatan Albayrak, "Asgari 15 milyon, azami 20 milyon sm3 gazlaştırma kapasitesi ve gaz formundaki 167 milyon sm3 LNG miktarı ile dünyadaki standartların hayli üstündeki bu tesisin, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

MALİYET DÜŞÜYOR

Güçlü ve güvenilir bir enerji altyapısının sağlıklı işleyen bir ekonomik sistemin olmazsa olmazı olduğunu söyleyen Albayrak, şöyle konuştu: "FSRU tesisleri ile boru hatlarına bağımlı olmadan, farklı kaynak ülke ve spot piyasalardan gaz tedariğine imkân sağlıyoruz. FSRU sayesinde doğu sınırlarından teslim alınan gaz için binlerce kilometrelik boru hatları kurmadan, tüketim merkezlerine yakın yeni giriş noktaları oluşturuyoruz. Böylece doğal gaz iletim ve dağıtımında yatırım ve taşıma maliyetleri ile işletme kayıplarını da minimuma indiriyoruz." Bu yıl TANAP'tan, 2019'da ise TürkAkım'dan Türkiye'ye ilk gaz akışı sağlanacağını hatırlatan Albayrak, "2018'de artık doğalgazı olmayan şehrimiz kalmayacak. 2019 sonuna kadar 222 ilçeye daha doğal gaz götürerek sadece il merkezlerinde değil, ilçe ve beldelerimizde de yaşayan vatandaşlarımızın da aynı imkânlardan yararlanmasını sağlayacağız" dedi.

ULUSAL ŞEBEKEYE 400 MİLYON M3

Silivri ve Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisleri'nin 3.5 milyar metreküp depolama kapasitelerini, 10 milyara çıkaracaklarını kaydeden Albayrak, "Amacımız, yıllık doğalgaz tüketimimizin en az yüzde 20'sini depolayarak kısa süreli arz güvenliğimizi teminat altına almak. Ulusal şebekeye 400 milyon metreküp gaz sağlama kapasitesine sahip gelişmiş bir sistemi ülkemize kazandırmak için yatırım yapıyoruz" dedi.

BİRİLERİ RAHATSIZ OLUYOR

Savunmadan enerjiye kadar her alanda Türkiye'nin dışa bağımlılıktan kurtulmasının önemini gösteren tarihi günlerden geçtiğimizi söyleyen Albayrak, "Enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmayı ana görevimiz olarak gördük. Biz yerli ve milli dedikçe, Türkiye güçlü dedikçe birileri rahatsız oluyor. Beş yıldır, Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, saldırıları atlattıkça, daha büyük sınamalarla karşılaşıyoruz. Dün bu milleti Fetullahçı terör örgütünün hain darbe girişimi ile durduramayanlar, bugün sınırlarının dibine kurmaya kalkıştıkları terör koridorları ile sınırlamaya, korkutmaya çalışıyorlar. Tüm saldırılarını bertaraf ettik. Bunu da Allah'ın izniyle bertaraf edeceğiz" diye konuştu.