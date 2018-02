Bank Asya’ya para yatıran örgüt üyesidir

BUGÜN NELER OLDU

Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi Bank Asya 'ya terör örgütü elebaşının talimatından sonra para yatıran ve "Paramı bu bankaya faizsiz olduğu için yatırdım" gibi sözlerle kendilerini gizlemeye çalışan FETÖ 'cülerin "kamuflaj"ını indirdi. Darbe ve diğer terör davalarında yargılanan sanıkları açığa düşürecek karar İzmir'den gelen ve öğretmenken örgüt ile bağlantısı nedeniyle atılan Ufuk Keskin'in dosyasının temyiz incelemesi sırasında alındı. Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten çıkarılan Keskin, 17/ 25 Aralık sürecinden sonra eşinin Bank Asya'daki hesabına 25 Eylül 2014 ve 13 Ekim 2014 tarihlerinde iki kez para yatırdı. Bir devlet ilkokulunda öğretmenlik yapan Keskin, FETÖ'nün dershanelerine gitmemiş, evlerinde kalmamış ve toplantılarına katıldığı tespit edilememişti. Keskin, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi 'ndeki davasında "O dönemde Bank Asya'ya para yatırmak suç değildi" diyerek beraatini istedi. Mahkeme Keskin'in diğer terör örgütü mensupları gibi örgüt üyeliğinden cezalandırılmasına hükmetti. Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi sanığın doğrudan örgüt üyeliği tespit edilemese de terör örgütüne, örgüt liderinin çağrısı sonrasında para yatırmasından dolayı "örgüte yardım" suçundan örgüt üyesi gibi cezalandırılması gerektiğine karar verdi. Bank Asya'nın o dönem devlet kontrolünde olduğu tezimin çürütüldüğü kararda "Her ne surette olursa olsun örgütün hareketlerini kolaylaştıran ve yaşantısını sürdürmeye yönelik eylemler yardım kapsamında görülebilir. Yardım teşkil eden hareketin başlı başına suç teşkil etmesi gerekmez. Yardım teşkil eden faaliyetlerde devamlılık, çeşitlilik veya yoğunluk var ise sanığın hukuki durumunun örgüt üyeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekebilir" denildi.Sanığın parayı eşinin adına var olan hesaba 25 Eylül 2014 ve 13 Ekim 2014 tarihlerinde yatırmı�� olması dikkate alınan kararda, sanık her ne kadar örgütün okullarından birinde öğretmenlik yapmıyor ve ByLock kullanmıyor olsa da bu tarihlerde örgüt liderinin talimatıyla para yatırmış olmasının terör örgütüne yardım suçu olduğu ifade edildi. Böylelikle kararda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen 'in "Bank Asya'ya para yatırın" talimatının kamuoyunda paylaşılmaya başlandığı 15 Ocak 2014 tarihi milat olarak alınmış oldu. Kararda, FETÖ'cülerin "O dönem bu yapı terör örgütü değildi, bu yönde kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmuyordu" savunmalarına karşı, süreç içinde örgütün gerçek yüzünün ortaya konulduğu operasyonların başladığı, üst düzey yetkililerce " Paralel Yapı " ve "terör örgütü" tespitlerinin açıklandığı, MGK'nın da aynı değerlendirmeleri paylaştığı kaydedildi.