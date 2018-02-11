Halkbank’tan istihdama destek kredisi

Halkbank
, KOBİ
'lere İstihdam
Destek Kredisi vermeye başlıyor. 60 aya varan vade ile kullandıracak KOBİ'lere İstihdam Destek Kredisi kapsamında, istihdam edilecek personel sayısına göre firmalara sağlanan avantajlar da artıyor. Halkbank KOBİ ve Esnaf Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Levend Torusdağ, doğru analizlerle KOBİ'lerin ihtiyaçlarını karşılayacak özel çözümler geliştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti: "Türkiye
'de KOBİ bankacılığı denildiğinde akla ilk gelen banka olan Halkbank, her zaman sağladığı destek ile KOBİ'lerin ve Türkiye ekonomisinin yanında olmuştur. Bu vizyonla hayata geçirdiğimiz KOBİ'lere İstihdam Destek Kredisi ile işletmesini ve işini büyütmek isteyen KOBİ'lerimize kendi ihtiyaçları doğrultusunda destek sunduğumuz gibi ülkemizdeki istihdam seferberliğine de destek oluyoruz. İstihdam seferberliğine olan desteğimiz bununla sınırlı tutmuyoruz. Halkbankkobi.com.tr üyesi KOBİ'lerimize eleman.net'ten yüzde 30 indirimli eleman ilanı verme ayrıcalığı sunuyoruz. KOBİ'lere yönelik avantajlı kredi imkânları sunmaya devam edeceğiz."