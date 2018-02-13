Almanya ve Türkiye tank modernizasyonu konusunda anlaştı!

Terör sevici Almanya, Türkiye'nin PYD/PKK karşısında yürüttüğü operasyonlara karşı itidal çağrısında bulunmuş, muhaliflerden de hükümet kanadından da ambargo uygulanması sesleri gelmişti.Almanya ile tank modernizasyonu konusunda anlaşıldı

Bu doğrultuda Türkiye'ye silah satışına kısıtlama getirilmesi istenen Almanya'ya rağmen Rheinmetall firmasının BMC üzerinden Türkiye ile Leopard tanklarının modernizasyonu için anlaşma yaptığı iddia edildi.

ANKARA'DA BÜRO AÇILDI

Alman ARD ile Stern'in haberine göre Türkiye'de modernizasyonunun yapılması istenen tanklara yapuılacak faaliyet konusunda Rheinmetall'ın harekete geçtiği , bunun için BMC ile ortak şirket kurup Ankara'da büro açtığı belirtildi. Almanya ile tank modernizasyonu konusunda anlaşıldı

Rheinmetall'in yerli-milli tank üretimine de talip olduğu ARD ile Stern'in verdiği bilgiler arasında yer alıyor. Almanya ile tank modernizasyonu konusunda anlaşıldı

KOALİSYON'DAN ÇIKACAK KARAR BEKLENİYOR

Operasyonlar sonrasında askıya alınan Leopard modernizasyonu programının geleceğine ilişkin resmi soru işaretler bulunuyor. Her ne kadar firmanın kurulduğu, işlemler için sayılı günlerin bulunduğu belirtilse de konuya ilişkin Almanya'nın tavrı konusunda koalisyonun kurulması bekleniyor.

Almanya ile tank modernizasyonu konusunda anlaşıldı Koalisyonun kurulması ile oluşturulacak görüşmelerde bu konunun da görüşülmesi ve karara bağlanması bekleniyor.