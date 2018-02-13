Züccaciye sektörü küresel pazarlara odaklandı Dünya
genelinde 15 farklı ülkede 130'un üzerinde fuar ve konferans etkinliği gerçekleştiren Londra merkezli Tarsus Group bünyesindeki Life Media ile züccaciye sektörünün firmalarını bir araya getiren ZÜCDER arasında 5 yıllık yeni işbirliği protokolü imzalandı. Konuyla ilgili açıklama yapan ZÜCDER Başkanı Uğur Kaymak, dernek olarak temel amaçlarının, temsil ettikleri kuruluşlarla birlikte mevcut sorunları çözüme kavuşturup, sektörün pazar payını genişleterek istikrarlı büyümesine katkıda bulunmak olduğunu vurguladı. Kaymak, "ZUCHEX ve IDEAL HOMEX fuarlarını, dernek olarak 5 yıl boyunca destekleme kararı aldık. Bu işbirliklerinin temelinde sektörün ihracat payını artırmak var" dedi. Geleceğin enerjisini tasarlayan gençler, Londra'da yarışacak Shell'in
33 yıldır gençleri enerji
tasarruflu yenilikçi araçlar tasarlayıp üretmeye teşvik ettiği inovasyon yarışması Ecomarathon, 5-8 Temmuz tarihleri arasında İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilecek. Yarışmaya Türkiye'den bu yıl 13 takım katılacak. Kırıkkale, Manisa, Bursa, Trabzon, Eskişehir ve Ankara'dan 11 üniversite ve 2 liseden yaklaşık 150 öğrenci, Londra'da Türkiye'yi temsil edecek. Benzin
ve dizelin yanında hidrojen, elektrik, etanol gibi geleceğin enerji kaynaklarıyla çalışan prototip otomobiller tasarlayan ve üreten 16-25 yaş arasındaki öğrenciler, Avrupa'da dereceye girmek için yarışacak. KOBİ'ler entegre tesis yönetimine geçiyor Şirketler
açısından işletme ve bakım hizmetlerini bünyelerinde barındırmak, ciddi yatırım ve finansal kaynak gerektiriyor. Bu farkındalıkla da şirketlerin uzmanlaşma alanlarının giderek artması, faaliyet alanlarının dışındaki konular için farklı partnerlerle çalışmasının önünü açmış durumda. Bu sürecin doğal sonucu olarak, Türkiye'nin entegre tesis yönetim şirketi Siteplus, 200'den fazla partnerinin iş yükünü hafifletmek için 4000'den fazla personeliyle 30 şehirde aktif olarak hizmet veriyor. Hedeflerinin 5 yıl içinde Türkiye'nin ilk 3 entegre tesis yönetim şirketinden biri olmak olduğunu belirten Siteplus Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Coşkun, markanın özel güvenlik ve entegre tesis ve site yönetimi başlığı altında hizmet verdiğini söyledi.