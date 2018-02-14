Booking.com Türkiye'ye geri dönüyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) açtığı dava sonucu Türkiye'deki faaliyetleri Mart ayı sonunda durdurulan online rezervasyon portalı booking.com, geri dönüş için ilk işaretini verdi. Faaliyetlerin durdurulmasının ardından Türkiye'deki yetkililerle temaslarını kesmeyen ve dönüş için çıkış yolu arayan firma, son dönemde bu temaslarını daha da hızlandırmıştı.



Hatta geçtiğimiz ay içerisinde bir açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Temurci, booking.com ile görüşmelere başlanıldığını açıklamış ve gerekli cezayı ödemeyi kabul eden booking.com'un yakın zamanda Türkiye pazarına dönebileceğini ifade etmişti.

DÖNÜŞ YAKIN

Turizm sektöründen edinilen bilgilere göre de booking.com'un dönmesi çok yakın. Şirketin turizm sezonu başlamadan tekrar Türkiye pazarındaki yerini alması bekleniyor.

BOOKİNG.COM: TÜRKİYE'YLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da bu ay başında yaptığı açıklamada, "Booking'in kontrollü olması lazım ama kısıtlama olmaması lazım. Herkesin bunu kullanabilmesi, Türkiye'den rezervasyonun yapılması gerekir. Serbest piyasa bakımından da bu önemli." diye konuşmuştu.

ŞİRKET İLAN VERDİ

Haberturk.com'dan Eren Güler'in haberine göre Booking.com ile hükümet yetkileri arasında bu temaslar yaşanırken, şirket geri dönüşün işaretini kariyer sitesi Linkedin üzerinde verdi. Şirket, birkaç gün önce bir ilan vererek Türkiye için müşteri temsilcisi arayışı içerisinde olduğunu duyurdu.

7 MART'TA DURUŞMA VAR

Öte yandan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin Ocak ayında TÜRSAB ve Booking.com arasında görülen dava ile ilgili verdiği teminat mektubu kararında da yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, TÜRSAB'ın 500 bin TL'lik teminat mektubu getirmesini istemişti. Eğer verilen süre içerisinde teminat mektubu getirilmezse Booking,com için verilen tedbir kararının kalkması gündemdeydi.

TÜRSAB mahkemenin talep ettiği 500 bin liralık teminat mektubunu temin etti ve mahkemeye verdi. Davanın duruşması ise 7 Mart'ta yapılacak.