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Aliyev: ile 'a imza atmamız tarihi olaydı

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan, ve Gürcistan arasında yıllar önce kurulan bölgesel iş birliğinin şimdi diğer ülkelerin de katılımıyla daha kapsamlı bir işbirliğine dönüştüğünü belirterek, "Türkiye ile 2012'de Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'na () imza atmamız tarihi olaydı." dedi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2018 17:02 Güncelleme Tarihi: 15.2.2018 17:14
Aliyev: Türkiye ile TANAP'a imza atmamız tarihi olaydı

Aliyev, Bakü'de düzenlenen Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 4. Bakanlar Toplantısı açılış oturumuna katıldı.

BU HATLA SADECE DOĞALGAZININ DEĞİL, HAZAR'IN DOĞUSUNDAKİ ÜLKELERİN DE ENERJİ KAYNAKLARI TAŞINACAK

Şahdeniz 2 yatağı, Güney Kafkasya Boru Hattı, ve Trans-Adriyatik Boru Hattından (TAP) oluşan Güney Gaz Koridorunun Azerbaycan enerji stratejisi için önemli bir proje olduğuna dikkati çeken Aliyev, bu hatla sadece Azerbaycan doğalgazının değil, Hazar'ın doğusundaki ülkelerin de enerji kaynaklarının taşınacağını kaydetti.

" İLE 2012'DE TANAP'A İMZA ATMAMIZ TARİHİ OLAYDI"

Güney Gaz Koridorunun önemli bölümü olan TANAP'a ilişkin Aliyev, "Türkiye ile 2012'de TANAP'a imza atmamız tarihi olaydı. Bunun faydasını hepimiz gördük. Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan arasında yıllar önce kurulan bölgesel iş birliği şimdi diğer ülkelerin de katılımıyla daha kapsamlı bir iş birliğine dönüşüyor." dedi

Aliyev, projede gelinen durumla ilgili, "2017'de büyük işler yapıldı. Şahdeniz 2 yatağında çalışmaların yüzde 99'u, Güney Kafkasya Boru Hattı'nın yüzde 95'i, TANAP'ın yüzde 95'e yakını tamamlandı. TAP'da ise çalışmaların yaklaşık yüzde 66'sı gerçekleştirildi." bilgisini verdi.

"GÜNEY GAZ KORİDORU ENERJİ GÜVENLİĞİ PROJESİDİR"

Yeteri kadar doğalgaz rezervine sahip olduklarını belirten Aliyev, "Kanıtlanmış doğalgaz rezervimiz 2,6 trilyon metreküptür. Fakat daha fazla olduğunu tahmin ediyoruz. Azerbaycan enerji kaynaklarını dünya piyasasına çıkaran güvenilir ortak olacaktır. Güney Gaz Koridoru enerji güvenliği projesidir." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'Yİ TEMSİLEN BERAT ALBAYRAK KATILDI

Avrupa Birliği, Gürcistan, Bulgaristan, İtalya, ABD, Karadağ, Arnavutluk, Hırvatistan, Yunanistan, Türkmenistan ve Romanyalı yetkililerin yer aldığı toplantıda Türkiye'yi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı temsil etti.

Bakan Albayrak: Türkiye bunun sonuna kadar karşısında olacaktır

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Aliyev: Türkiye ile TANAP'a imza atmamız tarihi olaydı
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