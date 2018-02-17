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Dolar 3.74 ’ye indi

Giriş Tarihi: 17.2.2018
Dolar 3.74 TL’ye indi

ABD borsalarında yaşanan düşüşlerle sarsıntı geçiren küresel piyasalar son bir haftada toparlanma eğilimine girerken, son iki gündür pozitif ayrışmasını hızlandırdı. Türkiye ve ABD dışişleri bakanlarının verdiği mesajlarla iki ülke ilişkilerinde ılımlı bir sürece girildiği algısı, 'yi dün dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi haline getirdi. Güne 3.77 TL'den başlayan dolar, açıklamaların ardından 3.74 TL'ye kadar geriledi. Öte yandan perşembe günü yüzde 2.44 ile dünyanın en fazla yükselen piyasası olan ve 116 bin 225 puana ulaşan , dün 117 bin 500 puanın üzerine çıktı.

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Dolar 3.74 TL’ye indi
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