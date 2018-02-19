İkinci el oto satışı 5 milyonu geçti

İkinci el otomobil pazarı
son beş yılda yüzde 64 büyüdü. 2012'de 3 milyon 150 bin adet ikinci el otomobil satılırken, 2017'de bu rakam 5 milyon 190 bin adete çıktı. ALJ Holding bünyesinde ikinci el otomobil sektöründe hizmet veren Otoshops'un Genel Müdürü Tuğrul Denizaşan, 2017'yi satış hedeflerinin üzerinde kapattıklarını söyledi. 2017'ye 5 bin adetlik satış hedefi ile başladıklarını ifade eden Denizaşan, "Yetkili satıcılarımızın da desteğiyle yılı bu hedefimizin yaklaşık yüzde 33 üzerinde, 6 bin 640 adetlik satış ile tamamladık" dedi. Pazarın 2018'de yüzde 10 büyüyeceğini öngördüklerini anlatan Denizaşan, 2018 hedeflerinin 8 bin 500 araç olduğunu söyledi. Denizaşan, şöyle devam etti: "İkinci el pazarında satışların yüzde 5'i kurumsal firmalar tarafından gerçekleşiyor. Yüzde 45'i galeriler tarafından yapılıyor. Kalan yüzde 50 bireysel satıcılar. Kurumsala talep arttıkça pazar güvenle büyüyecektir. Beş yıl içerisinde kurumsal firmaların payının yüzde 20'lere çıkmasını bekliyoruz." Yeni yönetmelikle ikinci el pazarının cazip bir yatırım alanı olacağını söyleyen Denizaşan, Otoshops'a gelen yetkili satıcılık taleplerinin artacağını kaydetti.