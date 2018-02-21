Borsa İstanbul bu yıl halka arz ediliyor

Borsa İstanbul
Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın borsanın yüzde 25'inin halka arz
ının 2018'de bitirilmesi için kendilerine talimat verdiğini açıkladı. Erdoğan'ın Borsa İstanbul
'un yüzde 10'una sahip EBRD'nin başkanını kabulünde konunun gündeme geldiğini aktaran Karadağ, "Şu anki hedefimiz 2018 ikinci çeyrek finansallarımızla beraber halka arzı yapmak. Halka arzın kasımaralığa kalmamasını istiyoruz. Hedefimiz sene sonuna kadar bu işi tamamlamak" dedi. Bir grup gazeteciyle sohbet toplantısı düzenleyen Karadağ, "Halka arz için danışman firmaları belirleme sürecini hızlandırdık, yurtiçi ve yurtdışından danışman firmalar olacak. Halka arzlarda borsaların şirketlere göre çarpanları daha yüksek. Bizim bazı avantajlarımız da var, monopol gücümüz var" mesajını verdi. İslam Kalkınma Bankası (İKB) ile uzun bir süre stratejik ortak olması için çalıştıklarını anlatan Karadağ, şöyle konuştu: "Onların bürokratik süreçleri tamamlanmadı. İKB ortaklıkla ilgili bu haftalarda bir cevap verirse değerlendiririz, ancak yetkilendirme yaptıktan sonra, halka arz öncesi bir ortak daha ekleme şansımız olmaz." 10 MİLYAR LİRA GELİR
Karadağ, yılbaşından bugüne kadar 6 halka arz olduğunu, bunlardan 3 milyar 39 milyon lira fon sağlandığını, hisse alan toplam yerli ve yabancı yatırımcı sayısının 56 bin 527 olduğunu, ilk defa bu halka arzlarla gelen yatırımcı sayısının ise 14 bin 983 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Karadağ, "Bu yıl halka arzlar 10 milyar lirayı geçer" dedi. Büyük projelerin finansmanının Borsa İstanbul kanalıyla yapılmasını istediklerini aktaran Karadağ, "Kanal İstanbul
'un finansman ve menkul kıymetleştirme tarafına talibiz" diye konuştu. TVF'NİN PLANI BAŞBAKANLIK'TA
Türkiye Varlık Fonu
(TVF) Başkan Vekili Himmet Karadağ, kurumun faaliyete geçmesine yönelik çalışmaların ilerlediğine işaret ederek, revize edilmiş stratejik planın geçen hafta Başbakanlık'a iletildiğini söyledi. Değerleme kuruluşlarının şu anda TVF'nin sahip olduğu şirketlerin finansalları üzerinde çalıştığını ifade eden Karadağ, "Stratejik planla beraber geçici finansallarımızı, en azından açılış rakamlarımızı da önümüzdeki hafta itibarıyla sunabiliyor olacağız" diye konuştu. Varlık Fonu'nun olgunlaşmadan gereğinden fazla gündem olduğunu söyleyen Karadağ, "Vitese atmadan gaza basan araba gibi... Bu da motorun gereksiz ısınmasına neden oldu" dedi.