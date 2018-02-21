Mazotun yarısı devletten

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, yeni teşviklerle tarım ve hayvancılık sektöründe yeni bir dönemin açıldığını belirterek, "Daha güçlü bir tarım sektörü ve Türkiye için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Erdoğan, 23 Şubat
'tan itibaren çiftçinin mazot maliyetinin yarısını devletin ödeyeceğini, yetiştiricilere Ziraat Bankası
'ndan kredi kullandırılarak 300 başa kadar damızlık koyun ve yem temin edileceğini açıkladı. Beştepe Millet ve Kongre Merkezi'nde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca düzenlenen Çiftçiler Buluşması'nda 81 ilden gelen yaklaşık 2 bin çiftçiyle bir araya gelen Erdoğan, şunları söyledi: 23 ŞUBAT'TA BAŞLIYOR
2003'te ilk kez mazot desteğini biz başlattık. 23 Şubat 2018'den itibaren çiftçilerimizin mazot maliyetinin yarısını biz ödemeye başlayacağız. Hayırlı olsun. Rabbim inşallah bereketini de lütfetsin. SAVUNMA KADAR ÖNEMLİ
Güçlü ülke, tarım, hayvancılık ve gıda alanlarında da kendini ispatlamış ülkedir. Bir devlet için savunma ve yerli silah sanayii ne kadar önemliyse, gıda güvenliği de aynı derecede ehemmiyetlidir. Gdasını dışarıdan alan, en temel ihtiyaçlarını ithal eden bir ülkenin bağımsızlık iddiası havada kalmaya mahkumdur. HADİ CANIM SEN DE
Toprağın kahrını çekmeyenler, onun kadr-u kıymetini bilemez. Hayatında köye gitmemiş, çiftçi kardeşlerimizin o nasırlı ellerinden tutmamış, yer sofrasına bağdaş kurup tandır ekmeğinin ucundan bölmemiş kişiler tarımla ilgili ahkam kesiyor. Hadi canım sen de. Oysa Türkiye'nin en başarılı olduğu alanlardan biri şu anda tarım ve hayvancılıktır. Üreticilerimize son 15 yılda 103 milyar lira nakit hibe desteği verdik. Ey ana muhalefetin başı, sen hiç böyle bir rakamla tanıştın mı ya? AVRUPA BİRİNCİSİ
Türkiye tarımsal hasılada Avrupa birincisi oldu. Türkiye tarımda net ihracatçı ülke konumuna geldi. Ama bunu ana muhalefetin başı bilmiyor. Hangi ülkede yaşadığının farkında değil. 300 BAŞA KADAR KOYUN TEMİN EDİLECEK
Havyan
yetiştiriciliğini geliştirmek damızlık koyun ve sığır sayısını artırmak, kırmızı et ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak üzere önemli bir adım attıklarını söyleyen Erdoğan, "Tarım Kredi Kooperatifleri üyesi yetiştiricilerimize TİGEM aracılığıyla Ziraat Bankası'ndan kredi kullandırarak 300 başa kadar damızlık koyunu ve yemini temin ediyoruz" dedi. Üreticinin bakım, hizmet bedeli ve sigortasını avans olarak ödeyerek, doğacak kuzulara da alım garantisi verdiklerini söyleyen Erdoğan, "Ona göre ha bunlara evlatlarınız gibi bakacaksınız. Yetiştiriciye verilen avansları da üreticilerden alınacak kuzuların bedellerinden mahsup edeceğiz" diye konuştu. Ziraat Bankası kanalıyla yetiştiricilere hayvan ve yem temini için yüzde 10 sübvansiyonlu kredi sağladıklarını hatırlatan Erdoğan, "Hüseyin Efendi, ona göre çok çalışacağız. Yetiştiricimiz borcunu ilk iki yılı geri ödemesiz, bak bu kıyağı da unutmayın ha, yedi yılda bankaya ödüyor" dedi. ÇİFTÇİLERDEN ERDOĞAN'A ZEYTİN DALI
Cumhurbaşkanı
Erdoğan'a kürsüye çıktığında
çiftçiler zeytin dalı
verdi. Zeytin dalını göstererek
kürsüye yerleştiren
Erdoğan, şunları söyledi:
"15 Temmuz
darbe girişiminin
püskürtülmesinde
çiftçilerimiz takdir edilecek
bir duruş sergiledi. O gece,
çiftçilerimiz en ön safta
FETÖ'cü hainlere karşı
mücadele etti. Kimi bir yıllık
hasadını, kimi traktörünü,
kimi canını, kimi de
canından aziz bildiği evladını
feda etti. Bir dönem sırf
kasketinden, kılık kıyafetinden
dolayı Kızılay
'a alınmayan
insanlar, 15 Temmuz
gecesi Kızılay Meydanı'nda
demokrasi destanı yazdılar.
Tüm çiftçi kardeşlerime
şükranlarımı sunuyorum." KAHRAMANKAZANLILAR DESTAN YAZDI
Başbakan Binali Yıldırım
ise "Hayvancılıkta ana hedefimiz, damızlık sayısını artırarak dışa bağımlılıktan kurtulmak. Bunun için bakanlığımız bir proje başlattı" dedi. Yıldırım, çiftçilerin bir yandan ekonomiye katkı verirken, diğer yandan da hain aldırılara karşı canını malını feda etmekten çekinmediğini kaydetti. Yıldırım, Kahramankazanlı çiftçilerin 15 Temmuz'da hainlerin gaspettiği uçakların kalkmaması için ekinlerini ve saman balyalarını ateşe verdiklerini hatırlattı. Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba
, "Küçükbaş hayvancılığımızın geliştirilmesi ve ihtiyacımız olan anaç koyun sayısını elde etmek için projemezi yakın zamanda hayata geçireceğiz" dedi.
Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda "Allah'ın izniyle yakında ülkemizde işsizlik sorunu bitmiş olacak" dedi.