Girişim Fabrikası destek kapısını açtı

Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası
, 2015 yılından bu yana '1512-Teknogirişim Sermaye Desteği Programı' kapsamında uygulayıcı kuruluş olarak girişimcileri destekliyor. 2018'in ilk yarısında projelerini hızlandırmak isteyen girişimciler için Girişim Fabrikası BİGG Hızlandırma Programı, sınırlı bir süre için ikinci başvuru dönemini açtı. İyi bir fikre sahip olduğunu düşünen ve başvuru koşullarını karşılayan herkes 28 Şubat 2018 tarihine kadar Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası'na başvurularını iletebilecek.BİGG Hızlandırma Programı'nda Uygulayıcı Kuruluş olan Girişim Fabrikası, 1. aşama kapsamında girişimcilerin başvurularını değerlendiriyor, eğitim ve mentorluk destekleri veriyor. Belirlediği yenilikçi fikirlerle birebir çalışarak 2. aşamada TÜBİTAK
'ın 150 bin TL BİGG hibe desteği alabilmelerine destek oluyor. Girişim Fabrikası BİGG Hızlandırma Programı 2018 yılında TÜBİTAK tarafından ilan edilen aşağıdaki 6 tematik alanın herhangi biriyle uyumlu projesi olan tüm girişimcilerin başvurularını kabul ediyor. Akıllı Ulaşım, Enerji ve Temiz Teknolojiler, İleri İmalat ve Sanayi 4.0, İletişim ve Sayısal Dönüşüm, Sağlık ve İyi Yaşam, Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme başlıklı girişimler başvurabilecekler.