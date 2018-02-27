Çeyrek altın ne kadar? 27 Şubat altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları konusunda detaylı araştırmalar yapan vatandaşlar; Kapalıçarşı'daki altın piyasasındaki hareketlenmelerin seyrini merak ediyor, dolar ve euro göz önüne alındığında en büyük yatırım aracı olarak görülen altın, kültürümüzde yastık altı birikim aracı olarak kodlanmıştır, bununla beraber vatandaşlar da altın fiyatlarını, güncel olarak araştırmakta ve araştırma sonuçlarına göre yatırım tercihlerini şekillendirmektedir. 27 Şubat altın fiyatları bugün ne kadar? sorusunun yanıtı haberimizde...

27 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 162,13

SATIŞ: 162,19

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 259,63

SATIŞ: 265,51

YARIM ALTIN

ALIŞ: 517,64

SATIŞ: 531,01

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.041,77

SATIŞ: 1.067,71

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.075,00

SATIŞ: 1.087,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 1.070,98

SATIŞ: 1.097,75