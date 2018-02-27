Çeyrek altın ne kadar? 27 Şubat altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları konusunda detaylı araştırmalar yapan vatandaşlar; Kapalıçarşı'daki altın piyasasındaki hareketlenmelerin seyrini merak ediyor, dolar ve euro göz önüne alındığında en büyük yatırım aracı olarak görülen altın, kültürümüzde yastık altı birikim aracı olarak kodlanmıştır, bununla beraber vatandaşlar da altın fiyatlarını, güncel olarak araştırmakta ve araştırma sonuçlarına göre yatırım tercihlerini şekillendirmektedir. 27 Şubat altın fiyatları bugün ne kadar? sorusunun yanıtı haberimizde...
ALIŞ: 162,13
SATIŞ: 162,19
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 259,63
SATIŞ: 265,51
YARIM ALTIN
ALIŞ: 517,64
SATIŞ: 531,01
TAM ALTIN
ALIŞ: 1.041,77
SATIŞ: 1.067,71
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 1.075,00
SATIŞ: 1.087,00
ATA ALTIN
ALIŞ: 1.070,98
SATIŞ: 1.097,75