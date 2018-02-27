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ne kadar? 27 Şubat bugün ne kadar?

bugün ne kadar? Şubat ayının son günlerine yaklaştığımız bu günlerde vatandaşların altın fiyatlarına olan ilgisi de devam ediyor. Yüz binlerce vatandaş altın fiyatları ne kadar? sorusunun yanıtını detaylı olarak her gün araştırıyor. Bununla birlikte hem yatırım hem birikim yapmak isteyen bireyler, özellikle ın son durumunu araştırıyor. Toplum olarak kültürümüzde önemli bir yer tutan altın fiyatları konusunda en detaylı ve güncel bilgileri yine sabah.com.tr'de bulabilirsiniz. ne kadar? Tam altın ne kadar? ne kadar? sorularının cevabı burada...

Giriş Tarihi: 27.2.2018 09:34 Güncelleme Tarihi: 27.2.2018 10:32
Çeyrek altın ne kadar? 27 Şubat altın fiyatları bugün ne kadar?

konusunda detaylı araştırmalar yapan vatandaşlar; 'daki altın piyasasındaki hareketlenmelerin seyrini merak ediyor, dolar ve euro göz önüne alındığında en büyük yatırım aracı olarak görülen altın, kültürümüzde yastık altı birikim aracı olarak kodlanmıştır, bununla beraber vatandaşlar da altın fiyatlarını, güncel olarak araştırmakta ve araştırma sonuçlarına göre yatırım tercihlerini şekillendirmektedir. 27 Şubat altın fiyatları bugün ne kadar? sorusunun yanıtı haberimizde...

27 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 162,13

SATIŞ: 162,19

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 259,63

SATIŞ: 265,51

YARIM ALTIN

ALIŞ: 517,64

SATIŞ: 531,01

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.041,77

SATIŞ: 1.067,71

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.075,00

SATIŞ: 1.087,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 1.070,98

SATIŞ: 1.097,75

piyasalar
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Çeyrek altın ne kadar? 27 Şubat altın fiyatları bugün ne kadar?
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