Son dakika: Başbakan'dan KDV müjdesi

2017 büyümede AK Parti iktidarının rekoru olarak tarihe geçtiğini söyleyen Yıldırım "İhracatta da rekordan rekora koşmaya devam ediyoruz. İhracatımız orta vadeli planımızı aşarak 157 milyar 100 milyon seviyesinde gerçekleşti. Gelecek aylarda da ihracat artışı artarak devam ediyor" dedi.

VATANDAŞIN MALİYEDE BİRİKEN KDV'LERİ İADE EDİLECEK

Yıldırım "Vatandaşın maliyede biriken KDV'leri iade edilecek. Vatandaşın KDV alacağı kalmayacak. KDV alacağını ödemezse, 3 aydan sonra faiz işleyecek. Küçük esnafada hasılat hesaplı KDV sistemi getireceğiz. Vatandaş KDV'sini bildirdikten 2 ay sonra ödeyecek. İhracatçılarımızın ihracat ettikleri maldan alacakları KDV miktarını genişleteceğiz. Yüklendikleri KDV ve diğer KDV'lerini de alabilecekler" müjdesini verdi

Başbakan Yıldırın şöyle devam etti: Hayırseverlere KDV muhafiyeti getiriyoruz. Hem hayır yapıyorlar hem KDV ödüyorlar. Burada istisna getiriyoruz. Bol bol okul yapsınlar, sosyal sorumluluk projesi yapsınlar.

Başbakan'dan KDV müjdesi!

ASGARİ ÜCRETLİLER VERGİ DİLİMİNDEN MAĞDUR OLMAYACAK

Asgari ücretlerde vergi kesintisini kaldırıyoruz. Asgari ücret yılın başında da sonunda da aynı olacak. Vergi diliminden mağdur olunmayacak. İlave istihdam sağlayan işletmelere yıl boyunca damga vergisi, gelir vergisi desteği sağlıyoruz. 'Bir senden bir benden' programını da hayata geçiriyoruz.Kadınlarımızın iş hayatına katılmalarını da teşvik ediyoruz.

HURDA TEŞVİĞİ

16 yaş üzeri her türlü aracı hurdaya ayıranlara 10 bin TL'ye kadar teşvik veriyoruz. Yollardaki araçların trafik güvenliğini artırıyoruz.

MİNİBÜSÇÜLERE VERGİ MÜJDESİ

Minibüsçüler lüzumsuz yere fazla vergi ödüyorlardı artık daha az vergi ödeyecekler

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu