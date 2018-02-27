Yeni gözde Z20 görücüye çıktı

Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'ne (MWC) beşinci kez katılan Vestel, bu yıl fotoğraf konusuna uzmanlaşan Venus Z20'yi uluslararası arenada tanıttı. Fuarda gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, "GSM dünyasının kalbinin attığı bu fuarda yer almak, 155 ülkeye ihracat yapan bir marka olarak gurur verici. Sergilediğimiz ürünlerimiz dünya devleriyle nasıl yarıştığımızı gösteriyor. Global rakiplerimiz arasında çok yeniyiz ama 4 yılda makul fiyat, teknoloji ve tasarımımızla Türkiye'nin en çok satılan üçüncü akıllı telefon markası olduk" dedi.

FİYATTA REKABETÇİYİZ

Venus serisi telefonlarla çıtayı yükselttiklerini belirten Erdoğan "İlk günden beri yüksek teknolojiyi erişilebilir fiyatlarla müşterilerimize sunmayı hedefledik. Z serisi de bu mantıkla ortaya çıktı. Müşterilerimizin bizden beklentisini, ihtiyacını analiz ederek ürünlerimizi geliştirdik" dedi. Geçen yıl tanıttıkları Z serisinin ilk telefonu Z10'dan sonra Z20'nin ilk kez yine bu fuarda sergilendiğini söyleyen Erdoğan, "Z20 yazılımı, donanımı ve arkasındaki Ar-Ge gücü ile sınıfındaki en gelişmiş akıllı cihaz. Bir akıllı telefondan bekleneni fazlasıyla karşılayan Z20 özellikle fotoğraf ve 'selfie' çekmeyi sevenlerin vazgeçemeyeceği bir telefon olacak. Fiyat/performans olarak da rakiplerini geride bırakacak" şeklinde konuştu.