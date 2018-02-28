F-35 uçakları Türkiye’ye geliyor

Amerikan Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Beşinci kuşak F-35 Lightning II'ler performansını dördüncü kuşak savaş uçakları ile aynı maliyete sunuyor. Lockheed Martin'in F-35t test pilotu ve Kanada Silahlı Kuvvetlerinin eski pilotu olan Billie Flyn F-35'leri "bugün uçan bütün uçaklardan daha etkili bir silah" olarak nitelendiriyor.

TÜRKİYE 100 TANE SİPARİŞ ETTİ

Türkiye 30'u kesinleşen 100 uçak siparişi vermiş durumda. Türkiye'nin verdiği siparişlerin uçakların F-35B sınıfı STOVL özeliğine sahip olacağı biliniyor. STOVL uçakları uzun bir piste ihtiyaç duymadan kısa mesafede kalkabiliyor ve dikey iniş gerçekleştirebiliyor. Uçaklar ise Türkiye Hava Kuvvetlerinde hali hazırda hizmet veren F-16 pilotlarının 6 haftalık bir eğitimle kullanabilecek.

UÇAK GEMİLERİNDE DE KULLANILACAK

Yeni nesil F-35 Taarruz Uçakları dikey inip kalkabilme özellikleri sayesinde 2021 yılında hizmete girmesi planlanan ve inşası Tuzla Sedef Tersanesi'nde devam eden çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'da da kullanılabilecek.

İŞTE KATILAN FİRMALAR

F-35 projesine katılan Türk firmalarının kazançlarının 12 milyar dolar olması beklenirken katılan firmalar ve alanları ise alfabetik sıraya göre şu şekilde.

- Alp Havacılık - Gövde yapısı ve iniş takımları

- Aselsan - Elektronik optik hedefleme sistemleri ve hava müdahale kontrolleri

- Ayesas - Füze uzaktan kumanda ara yüzü ve panoramik kokpit görüntüleme sistemi

- Fokker Elmo - F-35'lerin elektrik kablolama ve iç bağlantı sistemleri

- Havelsan - F-35 Eğitim sistemleri

- Kale Havacılık - Gövde yapısı ve bağlantıları ile iniş takımları kilitleme sistemi

- MİKES - Çeşitli parçalar

- Roketsan ve TUBİTAK - SAGE- F-35 ler tarafından taşınacak SOM-J Füzelerinin geliştirilmesi

- TAI - üretim malzemeleri, gövde kaplamaları, havadan karaya sistemlerin entegrasyonu