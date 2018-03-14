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Ağır sanayinin öncü ismi Aslan’a veda

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2018
Ağır sanayinin öncü ismi Aslan’a veda

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Türk ağır sanayisinin öncü isimlerinden İçdaş Yönetim Kurulu Başkanı (81) düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. 'daki Büyükpiyalepaşa Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde Aslan'ın ağabeyleri Bayram Yusuf ve Tacettin Aslan ile oğlu 'ı akrabaları ve dostları yanlız bırakmadı. Aslan ailesi, İçdaş A.Ş.'nin temellerini Hasköy'de attı. Merhum Necati Aslan, birçok sosyal sorumluluk projesinde de öncü olmuştu.

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Ağır sanayinin öncü ismi Aslan’a veda
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