Çeyrek altın bugün ne kadar? 18 Mart altın fiyatları burada

Çeyrek altın bugün ne kadar? Toplumu oluşturan örf, adet ve kuralların bütününe kültür denir. Bizim ülkemizdeki kültürde de altının yeri oldukça önemlidir. Birikim yapmak isteyen vatandaşlar yastık altı altını tercih eder, dolar ve euro daha seyrek biriktirilir. Yeni evlenen çiftlere de armağan olarak altın takdim edilir. 18 Mart Pazar altın fiyatları burada...

18 MART ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Gram altının alış değeri 165.63 lira iken satış fiyatı ise 165.70 lira olarak dikkat çekiyor. Çeyrek altından sonra gram altın en çok tercih edilen altın yatırımı olarak değerlendiriliyor.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altına göz attığımızda ise vatandaşın en çok tercih ettiği çeyrek altının alış fiyatının 264.33 lira olduğunu, satış fiyatının ise 270.31 lira olduğunu görmekteyiz.

YARIM ALTIN

Yarım altın incelendiğinde 527.00 liradan alınan altın, 540.62 liradan satılıyor.

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.051,77

SATIŞ: 1.077,95

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.092,00

SATIŞ: 1.104,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 1.090,35

SATIŞ: 1.117,60