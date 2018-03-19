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Ascott, Türkiye’ye Cathay ile girdi

Giriş Tarihi: 19.3.2018

Geliştirdiği Nivo markalı projelerle bilinen Cathay Group, Nivo İstanbul Projesi'nin bir bloğunda uzun dönemli konaklama ve kiralama için Singapur merkezli Ascott'la anlaştı. 30 ülkede, 124 şehirde, 85 milyar dolar değerindeki 70 binden fazla rezidansı yöneten Ascott, projedeki 150 üniteyi, "Citadines Nivo İstanbul" markasıyla işletecek. Ascott markalarından Citadines, bu anlaşmayla Türkiye'ye ilk kez giriş yaparken, yatırımcısına bölge kira ortalamasının üç katından fazla gelir imkânı sağlayacak.

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Ascott, Türkiye’ye Cathay ile girdi
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