Barajlar doldu çiftçinin yüzü güldü

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye genelinde toprağın ihtiyaç duyduğu karın bir türlü yağmaması yüzünden kaygıya kapılan çiftçinin yüzünü yağmur güldürdü. Mart ayı başında etkili olan yağmurlar, hem ekime hazırlanan toprakların su ihtiyacını karşıladı hem de barajlardaki doluluk oranlarını yüzde 100'lere kadar taşıdı.DSİ Genel Müdürlüğü ve bazı ilgili bölge müdürlüklerinin verilerine göre, son günlerdeki yağışların ardından Bursa, Eskişehir, Kütahya, Çanakkale ve Balıkesir'deki barajlarda doluluk oranları yüzde 90'ın üzerine çıktı. Bursa'da Doğancı ve Nilüfer, Balıkesir'de İkizcetepeler ve Ardıçtepe, Çanakkale'de Atikhisar ve Bayramiç barajlarında doluluk oranları yüzde 100'lere ulaşırken, Kütahya ve Eskişehir'in su ihtiyacını karşılayan Porsuk barajında ise oran yüzde 90 olarak ölçüldü. Barajların doluluklarının yanı sıra yağışlar, tarlalarını ekime hazırlayan bölge çiftçisinin yüzünü güldürdü.Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, bölgedeki baraj ve göletlerin birçoğunda doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaştığını belirtti. Kaya, "Bir iki göletimizde su seviyesi düşük ancak yağış beklediğimiz nisana da girmemiş olmamızdan dolayı herhangi bir sorun olmayacağını düşünüyoruz" dedi. Yağışların iyi olmasının üreticileri mutlu ettiğini dile getiren Kaya, "Son yağışlardan üreticimiz gayet memnun. İnşallah bu, hasat zamanında verimlere de yansıyacaktır. Bu yıl yağışlar bölgemiz için gayet yeterli oldu. Geçmişte çok kurak geçirdiğimiz yıllar da oldu. Yaz mevsiminde gayet rahat sulu tarım yapabileceğimiz bir ortam oluştu. Bu da üreticimiz açısından gayet olumlu bir durum" diye konuştu.Eskişehir'in Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan da özellikle son haftalarda ülke genelindeki yağışların kendilerini de sevindirdiğini aktardı. Son dönemdeki yağışların hububatın köklenmesinde etkili olacağını anlatan Buluşan, "Kışı yağışsız geçirdik ve kuraklık korkumuz bu son yağışlarla bir nebze olsun dindi. Eskişehir hububat üretiminde Konya'dan sonra gelen önemli kentlerden birisi. Eskişehir'deki yağışlar dolayısıyla arpa ve buğday bir haftada 3-4 santimetre gelişti. Tarlasını ekime hazırlayanlar için de iyi oldu, toprak şimdilik ihtiyacı olan suyu aldı" diye konuştu.Şubat ayının Eskişehir için güzel geçtiğini vurgulayan Buluşan, "Karı aratmayacak bir yağmur aldık. Mart ve nisan ayları bizim için önemli. Köklenme ve boylanma başladığında yağmura daha çok ihtiyaç var. 15 Mart'tan sonra gübrelemeye geçilecek. Bu sırada yağış az olursa ekinlerdeki gelişim azalır. Bu yıl yağışlar böyle devam ederse, doğru gübrelemeyle de hububat veriminde artış bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Balıkesir Ziraat Odası Başkanı Sami Sözat ise kentte bu yıl ocak ve şubat ayının kendileri açısından kurak geçtiğini, martta ise yağışların başladığını belirtti. Son günlerdeki yağışların çiftçilerin kuraklık endişelerini giderdiğini vurgulayan Sözat, şunları kaydetti: "Nisan ve mayısta güneş ile birlikte ürün yağış da ister. Biz şu an için sıkıntılı bir durum görmüyoruz. Ürünler nisan ve mayıs döneminde de gerekli yağmuru alırsa rekoltede bir düşüş yaşanmaz. Bu aşamada hububat üretiminde bir problem görülmüyor, barajlardaki sular ile ihtiyaçları giderilebilir. Ancak sebze ve meyve üretiminde yağışa ihtiyaç var."TürkiyeZiraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, "2017-2018 yılı tarımsal üretim ve pazarlama dönemi ekim ayı itibariyle başladı. Yeni üretim sezonunun başladığı ekim ayından itibaren 5 aylık birikimli yağışlara bakıldığında, genel olarak yağışlarda normaline göre azalma, geçen yıl yağışlarına göre ise artış görüldü" dedi. 2017'nin son 44 yılın en kurak yılı olduğunu hatırlatan Bayraktar, "Bu yıl ise kar yağışı beklenenin altında olsa da ocak, şubat aylarında hububatın ihtiyacı olan yağmur yağdı. Herhangi bir sel ve don felaketi de yaşanmadı. Şu an için tarımsal kuraklık riskini atlattık" diye konuştu.Ülke genelinde birinci ürün kışlık hububat ekiminin kasım ayında tamamlandığını aktaran Bayraktar, bitki gelişiminin devam ettiğini kaydetti. "Aralık ayına kadar bitkinin ihtiyacı olan yağmurun ve özellikle kar yağışlarının yeterli düzeyde olmamasıyla bazı alanlarda stres yaşandı ancak ocak ayında görülen yağışlar tarımsal kuraklık riskini azalttı" diyen Bayraktar, mart başından itibaren ülke genelinde gerçekleşen yağışların hububat gelişimi için faydalı olduğunu vurguladı. Hububat verimi için bahar yağışlarının çok önemli olduğuna dikkat çeken Bayraktar, "Bu aydan itibaren beklenen yağışlar olur ve sıcaklıklar normallerin düzeyinde gerçekleşirse ürün mahsulünün geçen yılın üzerinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.Yağışlarıaylık dağılımına göre ve bölgesel olarak da değerlendiren Bayraktar, şunları anlattı: "Ekim, kasım, aralık, ocak, şubat ayları birikimli yağış 292.9 mm, normali 322.8 mm, geçen yılın aynı dönem ortalaması ise 229.6 mm'dir. Beş aylık yağışlarda normale göre yüzde 9.3 azalma; geçen yıla göre ise yüzde 27.6 artma gözlenmiştir. Birikimli yağışlar Marmara Bölgesi'nde normallerinin üzerinde iken diğer bölgelerde azalmıştır. Normale göre en fazla yağış azalması yüzde 22 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde görülürken, bu bölgeyi yüzde 14 ile Ege ve Doğu Anadolu Bölgesi, yüzde 13 ile İç Anadolu Bölgesi, yüzde 8 ile Karadeniz Bölgesi, yüzde 3 ile Akdeniz Bölgesi izlemektedir."