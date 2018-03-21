Kaynak yöneticilerine ilk dava açıldı

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans merkezi Kaynak Holding'in yöneticilerine yönelik soruşturma tamamlandı. Daha önce kayyum atanan holdingde çalışan 36'sı firari, 47'si tutuklu 97 kişi hakkında dava açıldı. Sanıklar arasında holdingin eski yönetim kurulu başkanları firari Mustafa Özcan ve Naci Tosun ile Akıncı Üssü'nde 15 Temmuz darbe girişimini yöneten örgütün sivil imamları Kemal Batmaz ve Harun Biniş de yer aldı. Sanıkların birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 22.5 yıla kadar hapisleri istendi. Daha önce örgütün Türkiye imamlığını da yapan Mustafa Özcan'ın, FETÖ'nün "Başyüceler Şurası Başkanı" olduğu kaydedildi.