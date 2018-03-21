KKTC’nin hakkı gasp edilemez

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ege ve Kıbrıs başta olmak üzere, yakın çevremizde fırsatçılık yapmaya kalkanlara da asla izin vermedik, vermeyeceğiz. Kuzey Kıbrıs'taki Türklerin hakkını kimse kalkıp da gasp edemez. Beraber adım atcağız, yatırım yapılacaksa bu yatırımı da beraber..." dedi. Beştepe Millet ve Kongre Merkezi'nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 101 yerleşim yerine doğalgaz hizmete alım töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye genelinde doğalgaz kullanan ilçe ve belde sayısını 400'ün üzerine çıkardık. 78 ilimizde 62 milyon vatandaşımız doğalgaz konforundan faydalanıyor. 2018'de de yaklaşık 1.8 milyar liralık yatırımla 94 ilçeye doğalgaz arzına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl doğalgazı olmayan Şırnak, Hakkari ve Artvin'e de bu hizmeti götüreceğiz. Böylece doğalgazın ulaşmadığı ilimiz kalmayacak" dedi.Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaatına bu yıl başlayacaklarını söyleyen Erdoğan, "Temelini çok yakında değerli dostum Rusya Devlet Başkanı Putin ile atmayı planlıyoruz" dedi. Erdoğan şöyle devam etti: "Son 15 yılda şahit olduklarımız adında 'yeşil, çevre, doğa' gibi bu tür sıfatlar bulunan kurumların, aslında birer kamuoyu yönlendirme şirketleri olduğunu açık ve net göstermiştir. Bunun için artık maskelere değil, o maskelerin altında saklanan gerçek yüzlere bakıyoruz."Başbakan Binali Yıldırımise konuşmasındaüçüncünükleersantral projesininmüjdesiniverdi. Yıldırım,üçüncü nükleersantral projesinide hayatageçirmekiçin bakanlığımızçalışmalarınısürdürüyor.Hedefimiz,önümüzdekiyıllarda elektriküretimimiziçeşitlendirmeaçısındanyüzde 10'unayakın kısmınınükleer kaynaktansağlamaktır"diye konuştu.Yıldırım,güney gaz koridorununbelkemiğiniteşkileden TANAPprojesini busene içerisindetamamlamışolacaklarınıifade etti.