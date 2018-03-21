Nef 3D yazıcılarla ev üretecek

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Türkiye'nin önde gelen gayrimenkul şirketlerinden Nef, teknolojik gelişmeleri projelerine dahil etmeye hazırlanıyor. Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, şirket olarak küresel bir marka olma hedefiyle hareket ettiklerini belirterek, "3 yıl önce kendi içimizde bir Ar-Ge ekibi oluşturduk. Birçok teknoloji firması ile bir araya geldik" dedi. Ar-Ge çalışmalarını tamamladıklarını aktaran Timur, önümüzdeki aylarda 3D yazıcı ile ev yapacaklarını kaydetti. Timur, "Şu anda Hollandalı bir firmayla görüşüyoruz. İlk 3D yazıcıyla evi bu yılın üçüncü çeyreğinde üretmeye başlayacağız" diye konuştu. 3D yazıcıyla üretimin nasıl yapılacağı konusunda bilgi veren Timur, şunları anlattı: "Bu makina arazide ilk yapıyı yapıyor. 3D yazıcıya ne malzeme koyuyorsanız ev ondan üretiliyor. Konut cephesi ve zemini gibi birçok alanı üretebiliyoruz. Çok katlı üretim konusunda hâlâ araştırmalarımız devam ediyor."