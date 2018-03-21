Okulların çatıları güneş açacak

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Hükümetin, 'yerli ve milli enerji' seferberliği doğrultusunda, yenilenebilir enerjinin kamu kurumlarında yaygın kullanımı için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) harekete geçti. Bakanlığın gerçekleştireceği 'Okullarda Yenilenebilir Enerji Projesi' kapsamında, okul çatılarını güneş enerjisi panelleriyle donatacak. Bu sayede okullar tükettiği enerjiyi üretebilecek teknolojiyle donatılacak. MEB, Avrupa Birliği'nin FRiT Fonu bünyesinde Güneş Enerjisi Santrali Kurulması Hibe Programı kapsamında, Alman Kalkınma Bankası ile protokol yaptı. Bu kapsamda, 120 okulun çatısına 50KW'lık Güneş Enerjisi Paneli kurulacak. Proje tamamlandığında, toplamda 20 MW güce sahip Güneş Enerji Santrali'ne ulaşılacak. Yıllık toplam enerji üretimi 30 milyon 556 bin kWh olacak. Projeyle yıllık 10 milyon 694 bin TL kazanç sağlanacak. Projenin toplam maliyeti 40 milyon euroyu bulacak.