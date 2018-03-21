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Son dakika: Yerli otomobil ile ilgili önemli açıklama

Otomotiv Sanayii Derneği’nin 44’üncü Olağan Genel Kurul Toplantısında konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Yerli otomobilde teknik ve mali analiz çalışması bitmek üzere, bir CEO ataması yapacağız bir de şirket kuracağız. CEO atamasını bu ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Şirket kurma aşamasını da gelecek ay tamamlamayı planlıyoruz” dedi.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018 12:38 Güncelleme Tarihi: 21.3.2018 12:49
Son dakika: Yerli otomobil ile ilgili önemli açıklama

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Bakan Faruk Özlü toplantı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

YERLİ OTOMOBİL İÇİN ŞİRKET GELECEK AY KURULACAK

Bakan Özlü bir gazetecinin yerli otomobilde gelinen son noktanın ne olduğunu sorması üzerine şunları kaydetti:

"Yerli otomobilde teknik ve mali analiz çalışması bitmek üzere. Bir CEO ataması yapacağız. Bir de şirket kuracağız. CEO atamasını bu ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Şirket kurma aşamasını da gelecek ay tamamlamayı planlıyoruz."

BÜYÜME TAHMİNİ

Bakan Özlü, 2018 yılı büyüme tahmini ve sanayide ne gibi gelişmelerin olacağının sorulması üzerine, "2018'de büyüme devam edecek. Orta vadeli planda bir büyüme hedefimiz var. Ama 2018 için de bunun üzerinde bir büyüme bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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Son dakika: Yerli otomobil ile ilgili önemli açıklama
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