Türkiye fuara damga vurdu

Dünyanın en büyük gayrimenkul fuar
larından biri olan MIPIM Fransa'nın Cannes kentinde 250 Türk şirket ve 700 ziyaretçinin katılımı ile gerçekleşti. Bu yıl 100 ülkeden 24 bin uluslararası gayrimenkul profesyonelinin katılımıyla gerçekleşen fuara İstanbul Yatırım Çadırı, Türkiye
'nin çılgın proje
leri ve Türkiye gayrimenkul sektöründeki devlerin projeleri damga vurdu.
Fuara katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin son dönemde istikrarlı bir şekilde büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini belirterek, tüm göstergelerin bu çizginin süreceğini ortaya koyduğunu söyledi. Fuarda Türkiye oturumunun açılış konuşmasını yapan Bakan Özhaseki, 'İpek Yolu'nu haritalandırmak, Türkiye'den dünyaya bir yolculuk' başlıklı oturumda artık dünya piyasasında olmanın bile başlı başına bir başarı göstergesi olduğunun altını çizdi. Özhaseki, "20 sene öncesinde Türkiye'den bir firmanın gidip değişik fuarlarda kendini göstermesi çok kolay bir iş değildi ama şimdi her bir alanda biz de kendimizi gösterebiliyoruz. Bir taraftan da tabii ülkemizi anlatmaya çalışıyoruz, ülkemizin fırsatlarını burada sunmaya gayret ediyoruz. Bu da bizim için müthiş bir tanıtım atağı oluyor" dedi. EN HIZLI BÜYÜYEN TÜRKİYE
Türkiye'nin 2002 itibarıyla ortalama büyüme oranının yüzde 5'ler civarında olduğunu söyleyen Özhaseki, "Hele hele 2008'deki krizden sonra, böyle bir ortamda, Avrupa'nın büyümesinin sıfırlar civarında olduğu, bir veya iki olduğunda müthiş bayram ettikleri bir dönemde, Türkiye'nin ortalama yüzde 5'i tutturmuş olması, müthiş bir başarıdır diye düşünüyorum. 2018'in verileri gelmeye başladı ve aynı şekilde devam ediyoruz. OECD ve G20 ülkeleri içerisinde en hızlı büyüyen ülke biziz" " ifadelerini kullandı. DEV PROJELER YAPILIYOR
Türkiye'de son dönemde devasa yatırımların hayata geçirildiğini kaydeden Özhaseki, açılan üniversiteler, havalimanları ve inşa edilen barajların sayıları hakkında bilgi verdi. Özhaseki, ülke olarak yatırım ve atılım sürecine devam edeceklerinin altını çizerek, şunları söyledi: "Özellikle Kanal İstanbul Projesi ve bunun yapılmasıyla birlikte ortaya çıkacak bir manzara, herhalde inşaat sektörünü çok daha yakından etkileyecektir. Bunlar tabii ki kamunun yatırımları. Bir de bizim belki hızına yetişmekte güçlük çektiğimiz bir grup var, o da özel sektörümüz. Şu anda elinde çantasıyla dünyanın dört bir tarafında, mal satabilmek için gezen binlerce insan var. Türkiye'deki bu büyüme arzusu, gelişme istidadı, hepimizdeki topluca ortaya çıkan bu enerji, tahmin ediyorum ki ileride müthiş bir şekilde, kendini daha da belirgin bir şekilde ortaya çıkaracaktır." TÜRKİYE'NİN PERFORMANSI PARMAK ISIRTIYOR
Türkiye'de geçen yıl satılan konut sayısı...................................... 1 milyon 409 bin
İstanbul'da geçen yıl satılan konut sayısı............................................238 bin 383
Geçtiğimiz yıl yabancılara satılan konut sayısı......................................22 bin 234
İstanbul'da geçen yıl yabancılara satılan konut sayısı....................................8 bin 182
Yabancılara konut satışında bir yıllık artış......................................................yüzde 22 RAKAMLARLA MIPIM 2018
5 bin yatırımcı
24 bin 200 ziyaretçi
100 ülkeden 3 bin 100 firma
3 bin 800 CEO ve 700 üst düzey yönetici
Türkiye'den 250 şirket 700 ziyaretçi