Doğan Medya Grubu Demirören’e satılıyor

Doğan Holding
, aralarında Hürriyet, Posta, Fanatik gazeteleri, Kanal D, CNN Türk ve D Smart'ın da yer aldığı yazılı ve görsel medyadaki bağlı ortaklıklarının önemli bir kısmındaki paylarının satışı ve devri için Demirören Holding
ile görüşmelere başladığını açıkladı. Doğan Holding tarafından yapılan açıklamada görüşmelerin 1.1 milyar dolar işletme değeri olmak üzere ilgili finansal borçların indirim konusu yapılmasıyla 890 milyon dolar hisse değeri üzerinden yürütüldüğü belirtildi. Enerji, sanayi, turizm, konut, AVM, liman işletmeciliği ve medya gibi alanlarda faaliyet yürüten Demirören Holding, 2011'de Doğan Grubu
'ndan Milliyet ve Vatan gazetelerini satın almıştı. HİSSELER UÇTU Demirören Grubu
'na satış haberi, borsada Doğan'ın hisselerini adeta uçurdu. Önceki gün ikinci seansta başlayan ve dün de devam eden artışla grup hisselerindeki yükseliş yüzde 40'ı geçti. İki günde Doğan Gazetecilik yüzde 43.4, Milliyet Pazarlama yüzde 43.2, Hürriyet yüzde 42.7, Doğan Holding yüzde 42.5, Doğan Burda
yüzde 42.3, Ditaş Doğan yüzde 30 prim yaptı. Doğan Holding'in açıklama öncesi 1 milyar 909 milyon TL olan piyasa değeri, iki günde 2.7 milyar liraya çıktı. REKOR ÇARPAN
Analistler, 1.1 milyar dolarlık rakamın FAVÖK çarpanı olarak 33'e karşılık geldiğine ve bunun küresel ölçekte benzer işi yapan şirketlerde 10 civarında bulunduğuna dikkat çekti.
Ayrıca 890 milyon doların 3.5 milyar liraya karşılık geldiğine vurgu yapılarak, "Bu sadece Doğan Holding'in medya kısmı" denildi.