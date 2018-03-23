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Ertem: 4 liraya çıktı algısı yanlış

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı , kurundaki hareketi değerlendirdi. Ertem, "Piyasalarda gece likit değil. Dolar 4'e çıktı algısı yanlış. 3,85'in üzerindeki çıkışlar oldukça spekülatif çıkışlar. Dalgalı kurda temellere uygun dengeye geleceğiz" dedi

Giriş Tarihi: 23.3.2018 09:40 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 09:45
Ertem: Dolar 4 liraya çıktı algısı yanlış

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı , "/'deki hareket temellere uyumsuz" dedi.

TRT Haber'de konuşan Ertem, "Piyasalarda gece likit değil. Dolar 4'e çıktı algısı yanlış. 3,85'in üzerindeki çıkışlar oldukça spekülatif çıkışlar. Dalgalı kurda temellere uygun dengeye geleceğiz. Türkiye ekonomisi stagflasyondan çok uzakta." ifadelerini kullandı.

Asya piyasalarında günün ilk saatleri lirada sert hareketlere sahne oldu. Dolar/TL 4,0361'e kadar yükseldi. Euro/TL 4,9778, sepet kur ise 4,4772 ile yeni rekorlara ulaştı. Sterlin/TL'de rekor 5,6759 ile kaydedildi.

piyasalar
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Ertem: Dolar 4 liraya çıktı algısı yanlış
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