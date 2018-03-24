Almanlar da ortaklığı bitiriyor

Avrupa'nın en büyük yayınevlerinden biri olan Axel Springer
, Doğan TV'deki hisselerini tümüyle elden çıkaracağını duyurdu. Alman Axel Springer'in yüzde 7'lik payı bulunuyordu. Doğan Holding
'in dergi şirketi Doğan Burda Dergi Yayıncılık'ın Alman ortağı Burda Limited de 325 bin 506 adet hisse sattı. Burda'nın şirket sermayesindeki payı yüzde 48.43'ten 46.76'ya geriledi. HİSSEYE DEVRE KESİCİ Demirören Grubu
ile medya varlıklarının satışı için görüşmelere başlayan Doğan Grubu
hisselerinde üç günlük yükseliş yüzde 60'a dayandı. Borsa İstanbul
Yönetimi, Doğan Grubu hisselerinde devre kesici uygulamasını başlattı. Öte yandan, Doğan Medya Grubu'nun Demirören grubuna satış sürecinin başlamasının ardından CNN Türk'ün durumu tartışılmaya başlanmıştı. Amerikalı haber kanalı CNN, yaptığı açıklamada grubun yeni sahipleriyle görüşeceklerini bildirdi.