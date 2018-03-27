‘E-ticaret siteleri sahte saat satıyor’

Saat&Saat Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, Türkiye'nin en çok bilinen ve üye sayısı milyonlara dayanan e-ticaret sitelerinin sahte saat ve aksesuvarlarını tüketiciye daha uygun fiyata orijinal diye sattıklarını söyledi. Dünyanın en büyük saat fuarlarından Baselworld'de bir araya geldiğimiz Ramazan Kaya, internet
sitelerinin yöneticilerini defalarca uyardıklarını ancak bir sonuç alamadıklarını dile getirdi. Kaya, "Türkiye'nin bütün internet siteleri sahte ürün
satıyor. Bu konuyla ilgili hukuki mücadelemiz devam ediyor. Her bir e-ticaret sitesinden aldığımız ürünleri yurtdışındaki markaların merkezlerine gönderdik ve ürünlerin sahte olduğunu kanıtladık. Grey market dediğimiz paralel ticaretle ülkeye giren malların içerisine sahte ürünler karışıyor. Sitelerin kimisi bunun farkında kimisi değil. Uyardığımız zaman da 'bizim sorumluluğumuzda değil' diyorlar. Çünkü kanuna göre ürünü satan firma sorumlu. İnternet sitelerinin satılan sahte üründen sorumlu olması gerekiyor" ifadelerini kullandı. HEDEF 400 MİLYON TL
Geçen yıl satın aldığı, renkli camlarıyla dikkat çeken Welder markasını 2018'de grubun bir numaralı markası haline getireceklerini ifade eden Kaya, "Bugüne kadar satın alma dışında Welder'e 14 milyon liralık yatırım yaptık. Amacımız Welder'i öncelikle modayı belirleyen ülkelerde yaygın hale getirmek. Şu an 12 ülkedeyiz" dedi. Bunun için İngiltere, ABD ve İtalya'da şirket kurduklarının altını çizen Kaya, işi distribütörlere bırakınca yavaşladığını dolayısıyla işi kendilerinin ele aldığını kaydetti. Kaya, 2017'de 315 milyon lira olan ciroyu, bu yıl 400 milyon liraya çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. TÜRKİYE BİR NUMARALI ÜLKE OLDU
Saat &Saat'in
tek yetkili Türkiye distribütörü olduğu, bünyesinde Fossil, Skagen, Emporio Armani
, Burberry, DKNY, Diesel, Michael Kors, Armani Exchange, Emporio Armani Swiss Made markalarını bulunduran Fossil Group'un Kuzey Avrupa, E-Ticaret ve Merkez Avrupa'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Antonio Nigro, Türkiye'nin kendi kategorisinde satışlarda bir numaralı ülke olduğunu söyledi. Türkiye'de Michael Kors markasının akıllı saat modellerinin satışlarının yükseldiğini dile getiren Nigro, "Cironun yüzde 14'ü akıllı saatlerden geliyor" diye konuştu.