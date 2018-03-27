Türk tipi mikroçiple dünyaya açılıyor

Türkiye'de sıkça dile getirilen 'yükte hafif pahada ağır' üretim modeline en güzel örneklerden biri Anka Mikroelektronik Sistemler (Ankasys) firmasından geldi. Şirket, müşterileri adına gerçekleştirdiği mikroçip tasarımları ile hem Türkiye'de hem de dünya pazarında kendine yer buldu. Şu ana kadar 5 ülkeye ihracat gerçekleştirmeyi başaran firma sektöründeki dev şirketlerle da işbirliği yapıyor.

İKİ GİRİŞİMCİNİN ZAFERİ

2013 yılında İnan Erdem ve Gökhan Işık tarafından kurulan Ankasys, Türkiye'de eksikliği hissedilen tümleşik devre tasarım ve doğrulama alanında uzmanlık kazanmış durumda. Ülkemizdeki savunma sanayi şirketleri için de tasarım ve doğrulama hizmetleri verdiklerini ifade eden Gökhan Işık, "3.5 yıldır bu alanda ihracat yapıyoruz. ABD, Almanya, Belçika, İsviçre ve İrlanda'daki şirketler için tasarım yaptık. Bu firmaların birçok projesinde çeşitli görevler aldık/alıyoruz. Bu projeler vesilesiyle hem teknik tecrübemiz artıyor hem de küresel pazarlarda rekabet edebilecek şirket olmaya doğru adım adım ilerliyoruz" diyor.

PROJELER MOTİVASYON YARATIYOR

Türkiye'nin son yıllarda hayata geçirmeyi hedeflediği büyük projelerin kendileri gibi KOBİ'ler için motivasyon kaynağı olduğunu ifade eden Işık, "Özellikle savunma, uzay ve havacılık sektöründe sözü edilen ve yürütülmekte olan projeler ekosistem oluşmasına önayak oluyor. Bu durum tecrübelerin artmasını sağlıyor" dedi.

KURALLARI FARKLI BİR SEKTÖR

Mikro çip tasarlamanın ne tür iş süreçlerini kapsadığı merak konusu. Işık, "Kamuoyunda cihazın beyni denilen, fonksiyonlarına göre çeşitli isimlerle sınıflandırılan mikroçiplerin tasarım süreçleri bir hayli karmaşık. Elektronik cihazların temeli mikroçipler, çok çeşitli yazılımlar kullanılarak ve birçok aşamadan geçirilerek üretiliyor. Örneğin, bir cep telefonunda onlarca mikroçip (uygulama işlemcisi, grafik işlemcisi, wlan, bluetooth, nfc, gps, fm, nem ve sıcaklık algılayıcıları, ivmeölçer, çeşitli arayüz çipleri, vs...) kullanılmaktadır ve bunların her biri birden çok işlevi yerine getirmek üzere tasarlanmıştır. Bu açıdan bakıldığında bizlerin yaptığı iş üst seviye işletim sistemi ve uygulamaların yapmak istediği işleri gerçekten yapacak, fiziki mikro devre bloklarının geliştirmesi olarak özetlenebilir."

HEDEF KÜRESEL LİGDE OLMAK

Şirketin hedefleri arasında küresel arenada güçlenmenin olduğunu belirten Işık, "Günümüzde entegrasyon, yani birçok sistem bileşeninin tek bir mikroçip üzerinde gerçeklenmesi, elektronik devrelerde sistem maliyetinin, güç ihtiyacının ve devrenin kapladığı hacmin azalması için olmazsa olmazdır. Bilgi birikimimizle her türlü ticari şirkete, araştırma ve geliştirme merkezlerine, uzay ve havacılık ve savunma sanayi şirketlerimize mikroçip ve FPGA tasarım faaliyetlerinde yardımcı olmayı hedeflemekteyiz" dedi.