Türkiye’de üretiyor 160 ülkeye satıyor

1981'den
bu yana ödeme sistemleri üzerine faaliyet gösteren Verifone, Türkiye'de geliştirdiği ürünlerini dünyaya satıyor. Türk mühendisler tarafından geliştirilen sistemler, 160'a yakın ülkede KOBİ'ler ve büyük holdingler tarafından tercih ediliyor. Finans teknolojilerinin gelişmesiyle iş hayatını hemen her noktasında kullanılmaya başlanan bu sistemler, ticaretin hızını ve kalitesini de yükseltiyor. Türkiye'de 150 kişilik bir istihdama ulaşan şirketin hedefleri de büyük. Özellikle KOBİ'leri radarına alan Verifone, geliştirdiği teknolojilerle küçük ve orta ölçekli şirketlerin de yeni nesil teknolojilere kolaylıkla ulaşmasını sağlıyor. 70 MÜHENDİS ÇALIŞIYOR
Güçlü bir altyapıya sahip olduklarını belirten Verifone Güney Avrupa, Rusya, Ortadoğu ve Afrika Başkanı Bülent Özayaz, İstanbul Teknik Üniversitesi
ARI Teknokent'te 90 kişilik bir kadroya sahip olduklarını ifade ediyor. Dünyanın bütün ülkelerine ürün sattıklarını söyleyen Özayaz, "Teknokent'te 70'e yakın mühendisimiz var. Buradan tüm dünyaya ürün geliştiriyoruz" diyor. 2 MİLYAR DOLAR CİRO
Yeni teknolojilere hızla adapte olduklarını anlatan da Özayaz şunları belirtiyor: "Verifone, bir ödeme sistemleri şirketi. Perakendecilere, KOBİ'lere, büyük şirketlere çok sayıda çözüm sunan bir yapımız var. Dünyada yaklaşık 160 ülkede 1.9 milyar dolara yakın cirosu ile müşterilerimize hizmet veriyoruz. Amerika merkezli şirketimizin dünyada beş büyük yönetim adresi bulunuyor. Türkiye'de bunlardan biri. Buradan 81 ülkeyi yönetiyoruz. Genişlemeye de devam diyoruz. Ödeme sistemi satmadığımız ülke yok gibi." Türk mühendislerin geliştirdiği ödeme sistemleri hakkında da bilgi veren Özayaz sözlerine şöyle devam etti: "Teknokent'te olmanın çok sayıda avantajı var ve bunlardan istifade ediyoruz. 81 ülkeye bakan bölge yönetim ekibi de burada yer alıyor. Kendi içimizde de güçlü bir ekosisteme sahibiz. Ancak burada güçlü bir üretim altyapımız da bulunuyor."