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Saldırıya tek vücut direndik

Giriş Tarihi: 31.3.2018
Saldırıya tek vücut direndik
İNDER Başkanı , Türk ekonomisinin ve iş dünyasının ekonomik savaşın ön saflarında yer alarak ve tek vücut olarak siyasi iradeye destek verdiğini söyledi. Durbakayım, "'yi bölmeye ve parçalamaya çalışan her saldırıdan güçlenerek ve başarıyla çıkan Türk halkı, tek vücut olarak yine dış güçlerin saldırılarına direndi. Çünkü her karış toprağını kutsal sayan halkımız, Türkiye'nin geleceğine güveniyor ve milli beraberliği hiçbir gücün yıkamayacağını biliyor" dedi. Bizi kimse yıkamaz Başkan Durbakayım, öngörülü siyasi irade ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu girişimin önüne 'yla geçtiğini belirterek, "Afrin Harekatı, 'birlikte oldukça, bizi hiçbir şey yıkamaz' mesajını dünyaya verdi. Dış güçler, yıllarca her mücadeleden güçlenerek çıkan Türk ekonomisinin gücünü hesaplayamadı. Dış güçlerin çabaları, Milli Birlik ve Ulusal Güçbirliği ile bir araya gelen Türk halkının karşısında yine ezildi" şeklinde konuştu.
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Saldırıya tek vücut direndik
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