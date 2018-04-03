İl bazında fiyat artışları

Türkiye'de martta yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 11,36 ile "İzmir" oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, martta yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 10,23 artış kaydetti.

İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,32 ile "Antalya, Isparta, Burdur", 12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış ise yüzde 12,40 ile ''Gaziantep, Adıyaman, Kilis" bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 11,36 ile "İzmir" bölgesinde gözlenirken, bunu yüzde 11,15 ile "Adana, Mersin", yüzde 11,08 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli", yüzde 10,94 ile "Antalya, Isparta, Burdur" izledi.

En düşük fiyat artışı ise yüzde 8,80 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" bölgesinde gerçekleşti.

Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:

İstatistiki Bölgeler Aylık değişim (Yüzde) Yıllık değişim (Yüzde) Türkiye 0,99 10,23 İstanbul 1,21 10,29 Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 0,95 10,36 Balıkesir, Çanakkale 0,95 9,95 İzmir 0,95 11,36 Aydın, Denizli, Muğla 1,17 10,73 Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak 0,98 10,42 Bursa, Eskişehir, Bilecik 0,72 10,14 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 0,88 10,14 Ankara 0,78 9,10 Konya, Karaman 0,96 10,83 Antalya, Isparta, Burdur 1,32 10,94 Adana, Mersin 0,91 11,15 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 0,95 10,73 Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir 1,09 9,22 Kayseri, Sivas, Yozgat 0,95 9,72 Zonguldak, Karabük, Bartın 1,17 10,52 Kastamonu, Çankırı, Sinop 0,59 9,33 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 0,44 10,11 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane 0,58 9,79 Erzurum, Erzincan, Bayburt 0,43 10,16 Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan 0,47 8,80 Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli 0,88 11,08 Van, Muş, Bitlis, Hakkari 0,83 10,35 Gaziantep, Adıyaman, Kilis 1,18 9,29 Şanlıurfa, Diyarbakır 1,26 9,81 Mardin, Batman, Şırnak, Siirt 1,15 10,10