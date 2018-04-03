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İl bazında fiyat artışları

Martta yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 11,36 ile "" oldu. En düşük artış ise yüzde 8,80 ile ", , , Ardahan" bölgesinde gerçekleşti

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 10:36 Güncelleme Tarihi: 3.4.2018 10:36
İl bazında fiyat artışları

'de martta yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 11,36 ile "" oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, martta yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 10,23 artış kaydetti.

İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,32 ile "Antalya, , ", 12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış ise yüzde 12,40 ile '', Adıyaman, " bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 11,36 ile "İzmir" bölgesinde gözlenirken, bunu yüzde 11,15 ile ", Mersin", yüzde 11,08 ile ", , Bingöl, Tunceli", yüzde 10,94 ile ", Isparta, Burdur" izledi.

En düşük fiyat artışı ise yüzde 8,80 ile ", , , Ardahan" bölgesinde gerçekleşti.

Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:

İstatistiki BölgelerAylık değişim (Yüzde)Yıllık değişim (Yüzde)
Türkiye0,9910,23
İstanbul1,2110,29
Tekirdağ, Edirne, Kırklareli0,9510,36
Balıkesir, Çanakkale0,959,95
İzmir0,9511,36
Aydın, Denizli, Muğla1,1710,73
Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak0,9810,42
Bursa, Eskişehir, Bilecik0,7210,14
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova0,8810,14
Ankara0,789,10
Konya, Karaman0,9610,83
Antalya, Isparta, Burdur1,3210,94
Adana, Mersin0,9111,15
Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye0,9510,73
Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir1,099,22
Kayseri, Sivas, Yozgat0,959,72
Zonguldak, Karabük, Bartın1,1710,52
Kastamonu, Çankırı, Sinop0,599,33
Samsun, Tokat, Çorum, Amasya0,4410,11
Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane0,589,79
Erzurum, Erzincan, Bayburt0,4310,16
Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan0,478,80
Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli0,8811,08
Van, Muş, Bitlis, Hakkari0,8310,35
Gaziantep, Adıyaman, Kilis1,189,29
Şanlıurfa, Diyarbakır1,269,81
Mardin, Batman, Şırnak, Siirt1,1510,10

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İl bazında fiyat artışları
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