Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Lüksün bilinen ismi 'Hermes' İstanbul'a geliyor

Lüksün bilinen ismi 'Hermes' 'a geliyor

Dünyanın en önemli lüks giyim markalarından Hermès’in sahiplerinden bugün 'a geliyor. Hermes, İstanbul'daki Taksim 360 projesini inceleyip, bölgesinde yeni mağaza ve iş olanaklarına bakacak.

Giriş Tarihi: 5.4.2018 10:09 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 10:10
Lüksün bilinen ismi 'Hermes' İstanbul'a geliyor

Dünyanın en önemli lüks giyim markalarından Hermès'in sahiplerinden , Çalık Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Taksim 360 projesini ziyaret ederek 'nda yatırım fırsatlarını inceleyecek. Lüks tüketimin dünyadaki önemli markalarından Hermes'in 'da halen İstinyePark ve Nişantaşımağazları bulunuyor.


Xavier Hermes

İngiliz Kraliyet Ailesi üyesi, Kent Prensesi Michael ve eşi ve Brazzeville Vakfı Başkanı Fransız iş insanı Jean Yves Ollivier ile birlikte Taksim 360 projesinin satış ofisinde incelemeler yapacak olan Xavier Hermes, burada Beyoğlu Belediye Başkanı ile de bir araya gelerek kentsel yenileme çalışmalarını yerinde izleyecekler.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Lüksün bilinen ismi 'Hermes' İstanbul'a geliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN