Lüksün bilinen ismi 'Hermes' İstanbul'a geliyor

Dünyanın en önemli lüks giyim markalarından Hermès'in sahiplerinden Xavier Hermes, Çalık Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Taksim 360 projesini ziyaret ederek Beyoğlu'nda yatırım fırsatlarını inceleyecek. Lüks tüketimin dünyadaki önemli markalarından Hermes'in İstanbul'da halen İstinyePark ve Nişantaşımağazları bulunuyor.



Xavier Hermes

İngiliz Kraliyet Ailesi üyesi, Kent Prensesi Michael ve eşi ve Brazzeville Vakfı Başkanı Fransız iş insanı Jean Yves Ollivier ile birlikte Taksim 360 projesinin satış ofisinde incelemeler yapacak olan Xavier Hermes, burada Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile de bir araya gelerek kentsel yenileme çalışmalarını yerinde izleyecekler.